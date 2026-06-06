Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de masterat, după ce în ultimii ani rata de promovare la Bacalaureat a fost ridicată.

Universitățile de stat din România au anul acesta, în total, 69.847 de locuri la licență, la buget, cu aproape două mii în plus față de 2025.

Locuri bugetate la licență în universitățile din România

2022-2023 - 63.729 locuri2023-2024 - 63.472 locuri2024-2025 - 68.092 locuri2025-2026 - 68.116 locuri2026-2027 - 69.847 locuri

Sunt 500 de locuri extra și la masterat.

Locuri bugetate la masterat în universitățile din România

2022-2023 - 36.642 locuri2023-2024 - 36.566 locuri2024-2025 - 36.164 locuri2025-2026 - 36.141 locuri2026-2027 - 36.643 locuri

Creșterea numărului de locuri a fost posibilă în condițiile în care în ultimii ani rata de promovare la Bacalaureat s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 75%.

Roland Muzsi, elev: „Consider că trebuie extins accesul la educație și să dăm șansa cât mai multor copii din cât mai multe clase sociale să aibă dreptul la învățământul superior.”

Elevă: „Fiecare copil și elev ar trebui să aibă dreptul la învățământ superior.”

Universitățile pregătesc programe noi de studiu

Universitățile vor introduce și programe noi de studiu, în special în domenii căutate pe piața muncii.

Mădălin Bunoiu, prorector Universitatea de Vest Timișoara: „O țară care vorbește despre echitatea sistemului de învățământ în general ar trebui să ofere tuturor absolvenților de liceu posibilitatea de a urma cursuri universitare fără taxă.”

Alina Dumitrel, prorector Universitatea Politehnica Timișoara: „Am primit un număr de 56 de locuri bugetate în plus față de anul trecut. Vom veni cu câteva specializări noi, o specializare pe ingineria dronelor și domeniul aeronautic, o specializare de microelectronică.”

Și la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca apar specializări suplimentare.

Marko Balint, reprezentant UBB Cluj-Napoca: „Managementul conflictelor sau vom avea o specializare care este cu dublă diplomă, așadar este și o premieră, cu o universitate din Franța.”

Locurile la buget, factor decisiv pentru mulți studenți

Pentru mulți absolvenți, un loc la buget poate să facă diferența între a urma sau nu o facultate, în condițiile în care taxele de școlarizare și costurile de întreținere au crescut în ultimii ani.

Zeno-Daniel Șuștac, președinte Asociația pentru Depolitizarea Educației: „Anul acesta la examenul de bacalaureat am observat că este un număr mai mare de înscriși, aspect mai mult decât îmbucurător.”

Admiterea începe imediat după afișarea rezultatelor la Bacalaureat.