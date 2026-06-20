Încă unul dintre copiii lui Brad Pitt și Angelina Jolie renunță la numele Pitt. Care ar putea fi motivul acestei decizii

Stiri Mondene
Data publicării:
Data actualizării:
Brad pitt gettyimages 2162636136
Getty

Zahara Jolie-Pitt, în vârstă de 21 de ani, fiica vedetelor de cinema Brad și Angelina, a depus recent o cerere pentru a renunța la numele de familie „Pitt”, la doar câteva zile după ce fratele ei, Maddox, în vârstă de 24 de ani, a făcut același lucru.

autor
Cristian Matei

Zahara Jolie-Pitt, în vârstă de 21 de ani, fiica vedetelor de cinema Brad și Angelina, a depus recent o cerere pentru a renunța la numele de familie „Pitt”, la doar câteva zile după ce fratele ei, Maddox, în vârstă de 24 de ani, a făcut același lucru. 

Informațiile citate de publicația britanică The Independent sugerează că decizia ar avea legătură cu incidentul petrecut într-un avion în 2016, în care Brad Pitt, care are șase copii împreună cu Jolie, ar fi devenit violent și i-ar fi speriat pe copii. După acest incident, tensiunile în familie s-ar fi adâncit și mai mult.

Pitt a fost achitat de toate acuzațiile în urma unei anchete a FBI privind acuzațiile de abuz asupra copiilor, desfășurată mai târziu în acel an, dar fostul cuplu a fost implicat într-o bătălie juridică care a durat opt ani, până când au ajuns la un acord de divorț în 2024. 

FOTO: Brad Pitt și Zahara Jolie-Pitt

Citește și
Actrița Anne Hathaway este însărcinată pentru a treia oară, la 43 de ani. Videoclipul viral postat pe Instagram

Și alți copii ai lui Pitt s-au distanțat public de tatăl lor: Shiloh, în vârstă de 20 de ani, a fost primul copil care a renunțat la numele de familie Pitt, la împlinirea vârstei de 18 ani, în mai 2024, în timp ce Vivienne, în vârstă de 17 ani, pare să fi renunțat la acest nume în mod informal.

Decizia de a elimina legal numele unui părinte de care te-ai îndepărtat din propriul nume este adesea o modalitate prin care o persoană se eliberează de trecut. 

FOTO: Angelina Jolie și Zahara Jolie-Pitt

Angelina Jolie a intentat divorţ de Brad Pitt în 2016

Potrivit News.ro, Angelina Jolie a intentat divorţ de Brad Pitt în 2016. Jolie şi Pitt au fost împreună aproximativ un deceniu şi au devenit părinţii a şase copii înainte de a se căsători în 2014.

Durata divorţului lor poate fi atribuită unui număr de factori, inclusiv un proces controversat privind custodia, consecinţele unei dispute din 2016 într-un avion privat şi o dispută juridică complicată legată de vânzarea de către Jolie a participaţiei sale la Château Miraval, vinăria franceză pe care au deţinut-o împreună şi proprietatea pe care s-au căsătorit.

Detaliile privind circumstanţele incidentului aviatic din 2016 au apărut în august 2022, când un raport FBI, furnizat CNN de o sursă de la acea vreme, a dezvăluit că Jolie l-a acuzat pe Pitt că a agresat-o fizic şi a abuzat verbal de copiii lor în timp ce se aflau la bordul avionului privat, călătorind din Franţa în SUA.

Pitt nu a fost niciodată arestat sau acuzat de vreo infracţiune, potrivit unei declaraţii a FBI la acea vreme.

Jolie a depus cererea de divorţ la câteva zile după zbor, invocând diferenţe ireconciliabile.

Ea a solicitat instanţei să îi acorde custodia exclusivă a copiilor minori ai cuplului de atunci - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh şi gemenii Knox şi Vivienne, care aveau vârste cuprinse între 8 şi 15 ani la momentul respectiv - cu drepturi de vizită pentru Pitt, care ar păstra custodia legală comună.

Jolie şi Pitt au obţinut doar o dizolvare în statut a căsătoriei lor în 2019.

Într-un interviu cu Vogue India în anul următor, Jolie a declarat că s-a „separat” de Pitt pentru „bunăstarea” familiei sale.

A fost decizia corectă. Continui să mă concentrez pe vindecarea lor”, a spus ea. „Sunt şase tineri foarte curajoşi, foarte puternici”.

Vinăria franceză pe care au deţinut-o împreună a devenit de atunci centrul unei dispute juridice controversate şi continue, care a pornit de la vânzarea de către Jolie în 2021 a participaţiei sale, pe care Pitt a susţinut-o de atunci ca fiind ilegală. 

Angelina a izbucnit in lacrimi la o conferinta de presa

Sursa: The Independent News.ro

Etichete: Brad Pitt, copii, angelina jolie,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ana Bogdan a uitat de inhibiții în vacanță! Departe de teren din cauza problemelor medicale, sportiva s-a fotografiat în costum de baie
FOTO Ana Bogdan a uitat de inhibiții în vacanță! Departe de teren din cauza problemelor medicale, sportiva s-a fotografiat în costum de baie
Citește și...
Stiri Mondene
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție la Roland Garros. Ce au făcut cei doi în tribune. GALERIE FOTO

Actorul american Brad Pitt, în vârstă de 62 de ani, și iubita sa, Ines de Ramon, au participat sâmbătă (6 iunie) la finala feminină de la Roland Garros 2026, desfășurată la Paris, în Franța.
Stiri Mondene
Brad Pitt câștigă o etapă majoră în procesul Miraval împotriva fostei soții, Angelina Jolie

Brad Pitt a obținut o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama sa cu fosta soție, Angelina Jolie, o etapă importantă într-un conflict legal care durează de mai mulți ani.
Stiri Mondene
Brad Pitt a împlinit 62 de ani pe platoul de filmare. Cariera și viața starului hollywoodian. GALERIE FOTO

Brad Pitt și-a sărbătorit a 62-a aniversare muncind pe platourile filmului „The Adventures of Cliff Booth”, o continuare liberă a succesului „Once Upon a Time in Hollywood”.

Recomandări
Stiri Sociale
Aproape 12.000 de români primesc pensii speciale. Cine încasează o pensie de 25.586 lei pe lună

Aproape 12.000 de români primesc pensii de serviciu, mai cunoscute sub denumirea de pensii speciale, potrivit CNPP. Cei mai mulți beneficiari se află în rândul magistraților, categorie în care se achită și cea mai mare pensie specială: 25.586 lei/lună.

Stiri Sociale
Pasajul Basarab intră în reparații. Modificări importante în transportul din București

Circulaţia rutieră şi transportul public în zona Pasajului Basarab vor fi afectate începând de sâmbătă, când încep lucrările de remediere a acestei infrastructuri, a informat Primăria Capitalei.

Stiri Politice
Ciprian Ciucu se retrage din conducerea PNL: ”Am convingerea că este o decizie corectă”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, sâmbătă, că a decis să nu mai candideze la o funcție de conducere în Partidul Național Liberal, la congresul care are loc duminică. Astfel, el va rămâne un simplu membru de partid.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Iunie 2026

02:10:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 12

44:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 19 Iunie 2026

01:47:26

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 9 | Respirația și sănătatea cardiovasculară

31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

20.000.000 de € pentru Andrei Rațiu! Românul, față în față cu transferul carierei: „Negocierile au început”

Sport

Fostului jucător de la Real Madrid i s-a făcut rău la conferință: transportat de urgență la spital și operat