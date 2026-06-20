Încă unul dintre copiii lui Brad Pitt și Angelina Jolie renunță la numele Pitt. Care ar putea fi motivul acestei decizii

Zahara Jolie-Pitt, în vârstă de 21 de ani, fiica vedetelor de cinema Brad și Angelina, a depus recent o cerere pentru a renunța la numele de familie „Pitt”, la doar câteva zile după ce fratele ei, Maddox, în vârstă de 24 de ani, a făcut același lucru.

Zahara Jolie-Pitt, în vârstă de 21 de ani, fiica vedetelor de cinema Brad și Angelina, a depus recent o cerere pentru a renunța la numele de familie „Pitt”, la doar câteva zile după ce fratele ei, Maddox, în vârstă de 24 de ani, a făcut același lucru. Informațiile citate de publicația britanică The Independent sugerează că decizia ar avea legătură cu incidentul petrecut într-un avion în 2016, în care Brad Pitt, care are șase copii împreună cu Jolie, ar fi devenit violent și i-ar fi speriat pe copii. După acest incident, tensiunile în familie s-ar fi adâncit și mai mult. Pitt a fost achitat de toate acuzațiile în urma unei anchete a FBI privind acuzațiile de abuz asupra copiilor, desfășurată mai târziu în acel an, dar fostul cuplu a fost implicat într-o bătălie juridică care a durat opt ani, până când au ajuns la un acord de divorț în 2024. FOTO: Brad Pitt și Zahara Jolie-Pitt Citește și Actrița Anne Hathaway este însărcinată pentru a treia oară, la 43 de ani. Videoclipul viral postat pe Instagram

Și alți copii ai lui Pitt s-au distanțat public de tatăl lor: Shiloh, în vârstă de 20 de ani, a fost primul copil care a renunțat la numele de familie Pitt, la împlinirea vârstei de 18 ani, în mai 2024, în timp ce Vivienne, în vârstă de 17 ani, pare să fi renunțat la acest nume în mod informal. Decizia de a elimina legal numele unui părinte de care te-ai îndepărtat din propriul nume este adesea o modalitate prin care o persoană se eliberează de trecut. FOTO: Angelina Jolie și Zahara Jolie-Pitt

Angelina Jolie a intentat divorţ de Brad Pitt în 2016 Potrivit News.ro, Angelina Jolie a intentat divorţ de Brad Pitt în 2016. Jolie şi Pitt au fost împreună aproximativ un deceniu şi au devenit părinţii a şase copii înainte de a se căsători în 2014. Durata divorţului lor poate fi atribuită unui număr de factori, inclusiv un proces controversat privind custodia, consecinţele unei dispute din 2016 într-un avion privat şi o dispută juridică complicată legată de vânzarea de către Jolie a participaţiei sale la Château Miraval, vinăria franceză pe care au deţinut-o împreună şi proprietatea pe care s-au căsătorit. Detaliile privind circumstanţele incidentului aviatic din 2016 au apărut în august 2022, când un raport FBI, furnizat CNN de o sursă de la acea vreme, a dezvăluit că Jolie l-a acuzat pe Pitt că a agresat-o fizic şi a abuzat verbal de copiii lor în timp ce se aflau la bordul avionului privat, călătorind din Franţa în SUA. Pitt nu a fost niciodată arestat sau acuzat de vreo infracţiune, potrivit unei declaraţii a FBI la acea vreme. Jolie a depus cererea de divorţ la câteva zile după zbor, invocând diferenţe ireconciliabile. Ea a solicitat instanţei să îi acorde custodia exclusivă a copiilor minori ai cuplului de atunci - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh şi gemenii Knox şi Vivienne, care aveau vârste cuprinse între 8 şi 15 ani la momentul respectiv - cu drepturi de vizită pentru Pitt, care ar păstra custodia legală comună. Jolie şi Pitt au obţinut doar o dizolvare în statut a căsătoriei lor în 2019. Într-un interviu cu Vogue India în anul următor, Jolie a declarat că s-a „separat” de Pitt pentru „bunăstarea” familiei sale. „A fost decizia corectă. Continui să mă concentrez pe vindecarea lor”, a spus ea. „Sunt şase tineri foarte curajoşi, foarte puternici”. Vinăria franceză pe care au deţinut-o împreună a devenit de atunci centrul unei dispute juridice controversate şi continue, care a pornit de la vânzarea de către Jolie în 2021 a participaţiei sale, pe care Pitt a susţinut-o de atunci ca fiind ilegală.

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