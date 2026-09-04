Beyonce (pe numele său complet Beyonce Giselle Knowles-Carter) este o cântăreaţă, compozitoare şi actriţă americană care a devenit faimoasă la sfârşitul anilor 1990 ca solistă a grupului R&B Destiny's Child şi care are, în prezent, o carieră solo de mare succes. În 2023, a doborât recordul pentru cele mai multe premii Grammy câştigate de un artist, cu 32 de premii Grammy de-a lungul carierei sale. Doi ani mai târziu, a depăşit acest record cu încă trei premii Grammy, şi un total de 35, menţionează https://www.britannica.com/, potrivit Agerpres.

Născută la 4 septembrie 1981, în Houston, Texas, Beyonce a format, la vârsta de nouă ani, grupul de fete rap Destiny's Child (numit iniţial Girl's Tyme). În 1992, grupul a pierdut concursul de talente Star Search, iar trei ani mai târziu a fost retrasă dintr-un contract de înregistrare înainte de lansarea unui album. În 1997, soarta trupei Destiny's Child s-a schimbat odată cu semnarea unui contract cu casa de discuri Columbia şi apoi cu albumul de debut omonim, care a produs single-ul de succes "No, No, No Part 2".

Albumul următor, "The Writing's on the Wall" (1999), a adus grupului două premii Grammy şi a vândut peste opt milioane de exemplare în Statele Unite. "Survivor" (2001), cel de-al treilea album, a ajuns pe primul loc în topul Billboard 200. În acel moment, din componenţa grupului, care suferise mai multe schimbări, făceau parte Beyonce, Kelly Rowland şi Michelle Williams. Cu vocea şi carisma ei puternică, Beyonce era în mod clar liderul grupului şi a scris hituri pentru Destiny's Child, precum piesa "Bootylicious".

Începutul unei cariere solo de succes

Grupul s-au destrămat, membrele sale dedicându-se proiectelor individuale. Beyonce şi-a folosit talentul de compozitoare pentru a scrie primul ei album solo, "Dangerously in Love" (2003). Albumul a debutat cu recenzii entuziaste şi, ajutat de single-ul "Crazy in Love", în care apare rapperul Jay-Z, a ajuns în fruntea topurilor din întreaga lume. În 2004, Beyonce a câştigat cinci premii Grammy, inclusiv pentru cel mai bun album R&B contemporan şi cea mai bună interpretare vocală feminină R&B, mai menţionează https://www.britannica.com/.

Destiny's Child s-a reunit în 2004 pentru a lansa "Destiny Fulfilled". Deşi, în general, nu a fost la fel de apreciat ca eforturile anterioare ale grupului, albumul s-a vândut în peste şapte milioane de exemplare în întreaga lume şi a dat naştere mai multor single-uri de succes. Trio-ul a început un turneu mondial în 2005, în timpul căruia a anunţat că grupul se va destrăma oficial. În acelaşi an, au lansat "#1's", o colecţie de melodii cunoscute şi hituri numărul unu.

În 2006, Beyonce a lansat al doilea album solo de studio, "B'Day", care include mai mulţi coproducători, inclusiv duetul de hituri "The Neptunes". Deşi o mare parte din album conţinea ecouri ale muzicii funk din anii 1970, balada pop "Irreplaceable" a devenit cel mai de succes single al său. În 2008, ea şi Jay-Z s-au căsătorit, iar uniunea i-a transformat într-unul dintre cuplurile cu cele mai mari venituri din industria divertismentului.

Mai târziu în acel an, Beyonce a lansat albumul dublu "I AmSasha Fierce". În timp ce prima jumătate ("I Am") surprinde o stare de spirit introspectivă, a doua ("Sasha Fierce") conţine melodii mai potrivite pentru ringul de dans. Albumul, în ansamblu, a generat mai multe hituri, inclusiv piesa "Single Ladies (Put a Ring on It)", şi a contribuit la succesul lui Beyonce la Premiile Grammy din 2010. Cele şase premii ale sale, inclusiv cele pentru melodia anului, cea mai bună interpretare vocală pop feminină şi cel mai bun album R&B contemporan, au reprezentat cele mai multe premii Grammy acumulate de o artistă într-o singură seară. Recordul a fost egalat de cântăreaţa pop Adele în 2012, mai menţionează aceeaşi sursă.

Spectacole care au consolidat statutul de superstar

La câteva zile după o prestaţie triumfătoare, fiind cap de afiş la Festivalul Glastonbury din Anglia, Beyonce a lansat albumul patru - "2011", un mix de balade şi piese dance.

La începutul anului 2013, Destiny's Child s-a reunit pentru o apariţie la pauză la Super Bowl şi a lansat o nouă piesă, "Nuclear". La scurt timp după aceea, Beyonce a câştigat un premiu Grammy pentru single-ul ei "Love on Top". În piesa "Lemonade" (2016), amplă şi variată din punct de vedere muzical, Beyonce s-a concentrat pe teme precum trădarea şi perseverenţa. "Lemonade" a atras aprecieri considerabile şi i-a adus lui Beyonce două premii Grammy.

În 2018, Beyonce şi Jay-Z au lansat un album colaborativ, "Everything Is Love", creditat familiei Carters, care a câştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album urban contemporan. În acelaşi an, Beyonce a devenit prima femeie de culoare care a fost cap de afiş la Festivalul Coachella Valley din Indio, California. Interpretarea ei extrem de apreciată, care a inclus fanfare din colegii istorice de culoare, a făcut obiectul unui documentar şi album live pe Netflix lansat în 2019, "Homecoming".

Albumul "Renaissance", lansat în 2022, a primit patru premii Grammy, inclusiv pentru cel mai bun album de muzică dance/electronică, iar cu aceste premii, Beyonce l-a depăşit pe dirijorul de muzică clasică Georg Solti la capitolul premii Grammy (32). Turneul ei mondial de concerte din 2023 a doborât recordul, deţinut anterior de Madonna, pentru turneul cu cele mai mari încasări al unei artiste. De asemenea, a doborât recordul pentru turneul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, mai arată menţionează https://www.britannica.com/.

Când a intrat în lumea muzicii country

În februarie 2024, Beyonce a apărut într-o reclamă în timpul transmisiunii Super Bowl. Imediat după meci, a lansat două single-uri, "Texas Hold 'Em" şi "16 Carriages", pe serviciul de streaming muzical Tidal. Ambele melodii aveau un sunet de muzică country, făcându-i pe fanii ei să ghicească faptul că noul ei album, despre care a anunţat imediat după Super Bowl pe pagina ei de Instagram, va fi un album country. Luna următoare, a dezvăluit numele albumului, "Cowboy Carter".

"Texas Hold 'Em" a ajuns pe primul loc în topul Billboard country, marcând prima dată în istorie când o femeie de culoare a ajuns în fruntea acestui top. Nu a fost prima incursiune a lui Beyonce în muzica country; în 2016, ea a interpretat piesa "Daddy Lessons" cu Dixie Chicks (acum cunoscute sub numele de Chicks) la Country Music Awards. Într-o altă postare pe Instagram, ea a dezvăluit că reacţiile negative pe care le-a primit după acea reprezentaţie au stimulat-o să "se cufunde în istoria muzicii country" ca proiect viitor. Ea a afirmat, de asemenea: "Acesta nu este un album country. Acesta este un album Beyonce".

Lansarea albumului la sfârşitul lunii martie a stârnit o dezbatere mult aşteptată despre rădăcinile afro-americane ale muzicii country. Printre artiştii invitaţi de pe album se numără cântăreţele Miley Cyrus şi Linda Martell, muzicianul Rhiannon Giddens şi cântăreţii şi compozitorii Dolly Parton şi Willie Nelson. În special, piesa clasică a lui Parton, "Jolene", este reinterpretată cu versuri noi de Beyonce, iar cântăreţul country Tanner Adell se numără printre numeroşii vocalişti care participă la un cover al piesei "Blackbird" de la Beatles.

"Cowboy Carter" a câştigat, în 2025, premiile Grammy pentru cel mai bun album country şi pentru albumul anului, precizează https://www.britannica.com/.

În iulie 2026, un single de arhivă, "Morning Dew (Donk)", a apărut ca o lansare surpriză. Un demo al piesei, înregistrat în 2013, a fost difuzat online în 2023, devenind popular pe reţelele de socializare. Versiunea oficială din 2026 a apărut ca parte a ediţiei aniversare de 20 de ani a celui de-al doilea album al lui Beyonce, "B'DAY", arată https://www.allmusic.com/.