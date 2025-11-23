Beyoncé, apariție spectaculoasă la Formula 1 Las Vegas. Artista a purtat un costum de curse creat special pentru ea. FOTO

Beyoncé a purtat un costum de curse creat special pentru ea, în timp ce participă la Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2025, sâmbătă (22 noiembrie), în Las Vegas.

Artista în vârstă de 44 de ani a fost însoțită de soțul ei, Jay-Z, la această rară apariție publică, cei doi asistând la una dintre ultimele curse de F1 ale sezonului, portivit JustJared.

Înainte de Marele Premiu, atât Beyoncé, cât și Jay-Z au urcat în scaunul pasagerului într-un Ferrari pentru a face un „Pirelli Hot Lap” pe circuit. Iar șoferul lor? Nimeni altul decât pilotul Scuderia Ferrari și septuplul campion mondial, Sir Lewis Hamilton. Într-un videoclip distribuit de F1, Beyoncé îl întreabă pe Jay dacă este bine, iar acesta răspunde: „Nu chiar.”

Relația cu Lewis Hamilton

Beyoncé și Lewis se cunosc de mulți ani și au o relație de prietenie de mult timp. Ultima dată când artista a participat la un weekend de F1 a fost în 2009, la Singapore, unde s-a întâlnit cu pilotul în garajul McLaren. Tot atunci a susținut și un concert în cadrul „F1 Rocks Singapore”.

Cu o seară înainte de cursa din Las Vegas, Beyoncé s-a aflat în New Jersey, unde a venit să o susțină pe buna ei prietenă Kelly Rowland la cel mai recent concert din turneul „The Boy Is Mine”.

