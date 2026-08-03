Oamenii veniţi la festival au cântat la unison, au dansat şi au demonstrat că fac parte dintr-o comunitate unită de aceeaşi pasiune. Artiştii sosiţi din Coreea de Sud au transformat fiecare moment într-un dialog cu publicul.

Trupa WHIB a făcut spectacol pe scena de la Nibiru. Cei şapte membri au debutat în 2023 şi sunt parte a noii generaţii de artişti K-pop.

Energia fanilor a fost de neegalat. Artiştii ne-au povestit că le-ar plăcea să descopere România şi au avut şi un mesaj pentru fanii lor.

WHIB, formaţie sud-coreeană: „Suntem foarte încântaţi de concert şi vom reveni cu o atmosferă şi mai tare!”

Jeon Somi a fost artista serii. Are 25 de ani şi aproape un deceniu de carieră în industria K-pop. Piesele ei au adunat sute de milioane de ascultări şi vizualizări la nivel mondial. Fanii au rămas surprinşi.

Cuplu: „A fost foarte frumos. Am venit pentru Somi. Mi-a plăcut foarte mult că s-a chinuit să înveţe cuvinte în română.”

BTS, cea mai cunoscută formaţie de băieţi din Coreea de Sud, nu a ajuns la festival. Însă DJ-ii s-au asigurat că muzica lor răsună în Costineşti.

DJ Xenith: „Fanii sunt plini de energie, toţi sunt nebuni. Sunt foarte fericit că sunt aici.”

Indiferent de idolul care a urcat pe scenă, un lucru rămâne acelaşi: entuziasmul fanilor.

Corespondent Ştirile ProTV: „O să vă spun un mic secret al comunităţii K-pop: fanii care se întâlnesc în festival nu se salută întotdeauna cu «bună», ci spun «Annyeonghaseyo!», pentru că, pe lângă muzică, ei au descoperit şi limba, şi o altă cultură. Astăzi schimbă între ei expresii precum «kamsahamnida» şi «guenchanayo», care înseamnă «mulţumesc», respectiv «sunt ok», şi sunt destul de folosite.”

Pe lângă concerte, oamenii s-au putut plimba pe faleză ori au mers în parcul de distracţii şi la locurile de joacă. Organizatorii pregătesc deja ediţia de anul viitor a K-Pop Days, care va avea loc între 6 şi 8 august, tot la Nibiru.