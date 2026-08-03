Senatul a fost convocat într-o nouă sesiune extraordinară pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii, jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu o valoare de aproximativ un miliard de euro, scrie PNRR.

Potrivit site-ului Senatului, luni şi joi sunt programate lucrări în comisiile permanente, pentru ca marţi şi miercuri senatorii să se reunească în şedinţe de plen.

Ordinea de zi a Camerei Deputaților

La Camera Deputaţilor, luni şi miercuri sunt şedinţe de plen cu vot final, iar marţi şi joi - lucrări în comisii.

Pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor se vor afla propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii şi iniţiative legislative adoptate de Senat, în calitate de primă cameră sesizată.