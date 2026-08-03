„Atacurile deliberate împotriva copiilor, uciderea şi rănirea acestora constituie o crimă de război îngrozitoare comisă de monştrii ucraineni”, a declarat diplomatul pe canalul său de Telegram.

„De la începutul anului, peste 35 de minori au fost ucişi şi aproximativ 300 au fost răniţi” de regimul de la Kiev.

Duminică dimineaţă, o fetiţă de 13 ani a murit, iar alţi doi copii au fost grav răniţi în urma unui atac ţintit al Ucrainei asupra unui loc de joacă din satul Printsevka, situat în regiunea Belgorod, la graniţa cu Rusia.