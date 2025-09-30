Horoscop chinezesc octombrie 2025. Energia lunii de jar și previziunile pentru fiecare zodie

Cristina Groza a discutat la emisiunea „Vorbește Lumea” de la Pro TV despre zodiacul chinezesc și despre influențele Lunii Cocoșului asupra fiecărei zodii.

Este o perioadă în care putem anticipa provocările și oportunitățile viitoare, armonizând acțiunile și atitudinile fiecărei zodii pentru a ne pregăti cât mai bine.

Perioada începe pe 8 octombrie și se încheie pe 6 noiembrie. Este o lună de jar. Va fi o lună de tip „preview” pentru anul care vine, pentru că energia acestei luni conține semințe din 2026 – deci putem spune că este un fel de trailer. De aceea trebuie să fim atenți la cum ne va merge în octombrie, pentru a putea ajusta parcursul nostru anul viitor, cu mici diferențe.

În octombrie, avem însă luna câinelui, pe când anul viitor va fi anul calului. Ambele au însă un element comun: focul. Câinele, fiind impulsiv și plin de energie, poate fi și orgolios, nerăbdător, coleric. Așadar, aceste trăsături trebuie anticipate și în luna octombrie, dar și anul viitor.

Care este soluția? Dacă „ne sare muștarul”, ca să spun așa, să reușim să revenim rapid, să ne cerem scuze. Probabil că la nivel politic sau global nu se va întâmpla, dar măcar la nivel personal este important să facem acest lucru.

Luna aduce și un aspect interesant din perspectiva energiilor Feng Shui: o energie de conflicte care va amplifica și mai mult tensiunile existente. Totuși, există și o soluție. Apare un aspect rar, dar foarte important, unul spiritual puternic, care ne cere să ne studiem interiorul și să ne rugăm mai mult în această perioadă. Rugăciunea se adună, ca picăturile într-un an întreg. Dacă spunem „nu mă interesează” sau „nu pot schimba nimic”, nu se va schimba nimic.

Ne putem ruga seara, înainte de culcare, atât pentru noi, cât și pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Astfel, există și un aspect foarte pozitiv care ne va ajuta să ne poziționăm corect în această lună, iar efectele se vor vedea și anul viitor.

Apoi, dacă analizăm fiecare zi în parte, ne uităm la evenimentele din anul în curs, la nașteri și punem totul frumos pe ecran, așa cum facem de obicei.

Șobolan

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Șobolanul, care este deja strângător, va începe să facă provizii – un fel de pregătire pentru iarnă, nu pentru evenimente imediate. Va pune murături, va aduna diverse provizii. Atenție la copii: dacă are copii, trebuie să fie foarte atent la ei, pentru că pot apărea mici incidente. În același timp, va simți nevoia să se retragă și să-și facă planuri.

Bivol

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Bivolul poate avea probleme cu autoritatea din jurul său – poate fi șeful, poate fi tatăl său. Trebuie să se raporteze puțin la situație, ca să nu se supere. Dacă nu primește promovarea mult promisă și așteptată, nu este nicio problemă.

Tigru

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Mergem mai departe la tigru. În luna octombrie, tigru trebuie să învețe puțin spiritul de echipă, pentru că lui nu prea îi place să lucreze în grup. Este mai individualist, însă îmi place expresia: „Decât să mănânci un biscuit singur, mai bine un tort împreună cu colegii și prietenii.” Aceasta este selecția tigrului.

Iepure

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Avem alegeri de făcut. Mergem la iepure, care este „superstarul” lunii octombrie. Este plăcut de câine și este favorizat, primind o infuzie intelectuală accentuată. Așadar, dacă are lucrări de finalizat sau vrea să înceapă cursuri noi, acum este momentul potrivit pentru el. Luna va fi, în orice caz, foarte bună.

Dragon

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Dacă vă aflați în unul dintre anii dragonilor, nu vă opuneți schimbării. Luna octombrie este o lună a schimbărilor. Schimbarea înseamnă și evoluție. Puteți să organizați un spațiu de lucru acasă sau la birou, pentru a aduce mai multă ordine în viața voastră. Dacă contextul permite, călătoriți mai mult, pentru că acest lucru vă ajută să nu fiți „prinsi” de schimbări acasă. Este mult mai bine să anticipați și să vă adaptați. Aceleași recomandări se aplică și pentru activitățile voastre zilnice – să vă organizați timpul și spațiul astfel încât schimbările să fie mai ușor de gestionat.

Șarpe

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Luna octombrie aduce pentru ei o energie feminină matură. Ce înseamnă acest lucru? Se pot reconecta cu toate persoanele de sex feminin din viața lor, în special cu cele mai în vârstă: își pot suna bunicile, dacă mai sunt în viață, mamele sau profesoarele, pentru a le mulțumi pentru tot parcursul lor. Este un moment extraordinar de reconectare cu această energie matură. Așadar, pentru șerpi, luna aceasta va fi mai spirituală, o lună de reflecție și conexiune interioară.

Cal

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Pentru cal, luna octombrie aduce o energie pasională puternică. Calul este un justițiar din fire, însă această energie poate să-l facă să fie mai intens decât de obicei. În ședințele cu părinții sau în întâlnirile de bloc, s-ar putea să fie mai mult decât justițiar. I se recomandă să nu ducă luptele altora și să fie atent la ceea ce spune, pentru că acest lucru s-ar putea întoarce împotriva lui. De asemenea, calul trebuie să meargă la dentist, pentru că s-ar putea să apară probleme de sănătate. Luna aceasta este despre echilibru și atenție sporită la acțiuni și cuvinte.

Capră

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Mergem mai departe la capră. Luna octombrie va scoate pentru capre niște aspecte mai puțin plăcute, pe care nu vor să le vadă, niște realități ascunse. Atenție mare: capra are, de obicei, un mic orgoliu și îi place ca lucrurile să fie făcute perfect. Trebuie să-și amintească însă că nimeni nu este perfect și că trebuie să-și asume ceea ce iese, chiar dacă nu este ideal. Până la urmă, dacă am fi perfecți, nu am mai fi aici acum. Luna aceasta va fi și despre afecțiune și acceptare.

Maimuță

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Maimuțele adună roadele anului care a trecut, cu suișurile și coborâșurile sale. Este însă momentul cel mai bun să finalizeze toate proiectele pe care nu au reușit să le încheie până acum. Chestiile pe care le-au vrut, dar n-au apucat să le facă, acum pot fi în sfârșit realizate.

Cocoș

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Cocoșul este puțin agitat după luna trecută. Această stare încă mai persistă, dar luna aceasta se poate sprijini pe ajutorul unei persoane pe care nu o cunoaște foarte bine – un fel de prieten ascuns. Pot apărea mici piedici: mașina se poate strica, anumite aparate din casă la fel, însă nu trebuie să se îngrijoreze prea tare. Este doar o lună cu provocări temporare.

Ca sfat practic, din perspectiva Feng Shui, începând cu 8 octombrie, cocoșul poate pune un vas cu apă sărată în sectorul de vest al casei. Aceasta va ajuta la atenuarea unor energii mai dificile. Dacă a pus un vas cu apă simplă până acum, nu contează încă, pentru că recomandarea se aplică doar din octombrie.

Câine

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Dacă știți vreun câine acasă – adică o persoană născută în anul câinelui – care are înclinații artistice și vrea să înceapă cursuri de actorie, artă culinară sau orice altceva creativ, luna octombrie este momentul să strălucească. Problema este că, de obicei, câinii nu prea au chef să facă eforturi într-o astfel de lună. Dacă reușesc totuși să depășească comoditatea lor, pot avea o lună foarte bună.

Mistreț (Porc)

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Porcul se poate întreba: „Mai e mult, mai e mult?” – cam ca în bancul acela. Luna aceasta nu mai este atât de mult de parcurs; Porcul a obosit, și este firesc și normal. Vor veni energii mai leneșe pentru el, așa că poate să ia o pauză, să stea o „tură pe tușă”. Nu e nicio problemă. Nimeni nu-i va mai cere atât de mult, însă mai are puțin și nu ar trebui să se relaxeze complet.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













