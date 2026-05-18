Într-o audiere dedicată daunelor civile, avocata „reginei influencerilor”, Leonor Hennerick, a solicitat despăgubiri de 1 euro de la fiecare dintre cei patru membri ai bandei de răufăcători, inclusiv de la cel care este considerat liderul lor, Aomar Ait Khedache, devenit între timp septuagenar. Un altul dintre ei, Didier Dubreucq, a murit la câteva săptămâni după verdict, pronunţat în mai 2025.

La finalul unui proces extrem de mediatizat, care a durat patru săptămâni, Curtea cu Juraţi din Paris a pronunţat pedepse blânde pentru cei 10 acuzaţi, cea mai grea fiind de trei ani de închisoare cu executare, fără posibilitate de reîntoarcere în arest.

Curtea a explicat că a luat în considerare „timpul care a trecut” după acea noapte de 2 spre 3 octombrie 2016 — nouă ani — şi starea de sănătate precară a principalilor autori ai jafului, care „interzice din punct de vedere etic încarcerarea oricărei persoane”.

Vedeta a vorbit despre momentele de groază trăite

Kim Kardashian, care a fost legată cu coliere din plastic şi căreia hoţii i-au pus un căluş, a depus mărturie în timpul procesului despre teroarea resimţită în acele momente. Luni, ea s-a declarat „satisfăcută” de verdict şi pregătită „să întoarcă pagina după acel capitol”.

Stilista ei, Simone Bretter, prezentă în clădirea închiriată de vedeta americană în timpul sechestrării acesteia, a formulat aceeaşi solicitare de despăgubiri.

Anchetatorii nu au reuşit niciodată să recupereze obiectele furate în timpul acelui jaf violent, inclusiv un inel estimat la 3,5 milioane de euro, pe care Kim Kardashian îl afişa de multe ori pe reţelele de socializare.

Recepţionerul hotelului cere peste 500.000 de euro

Victima uitată a acelei infracţiuni, recepţionerul hotelului, a solicitat, prin intermediul avocatului său, Mohand Ouidja, despăgubiri de aproape 550.000 de euro.

Cea mai mare parte din această sumă corespunde unei „pierderi de şanse profesionale şi universitare”, pe motiv că acel recepţioner, care era pe atunci doctorand şi îşi finanţa studiile cu ajutorul acelui job de noapte, nu a mai putut să îşi finalizeze teza de doctorat şi să-şi valorifice studiile.

„De atunci, el trăieşte cu un sindrom de stres posttraumatic”, „nu a reuşit niciodată să-şi refacă viaţa, parcursul său a fost distrus”, potrivit avocatului Mohand Ouidja, al cărui client trăieşte în prezent în Algeria după ce a fost „îndepărtat de pe teritoriul francez”.

Hotelul cere daune pentru afectarea imaginii

„Ceea ce vi se cere acum este ceva înşelător”, a reacţionat unul dintre avocaţii apărării, Gabriel Dumenil.

Hotelul a solicitat daune de 100.000 de euro pentru prejudiciul adus imaginii sale.

Decizia privind despăgubirile civile, care va pune punct acestui proces intens mediatizat, va fi pronunţată pe 15 septembrie.