În 2012, Mungiu revenea pe Croazetă și lua trofeul pentru scenariu, datorită peliculei „După dealuri”.

Tot la Cannes, în 2016, a punctat pentru regie cu „Bacalaureat”. Cristian Mungiu revine luni în competiția oficială pentru Palme d'or cu primul său film în limba engleză „Fiord”, care îi are în distribuție pe nominalizații la Oscar Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Ce spun Cristian Mungiu și Sebastian Stan despre noul film

Andreea Esca: Sunt aici cu Cristian Mungiu și Sebastian Stan, care se pregătesc să plece către palatul festivalului pentru defilarea pe covorul roșu. Cristian, cât anume din acest subiect există în filmul tău, mai ales că ai fost un foarte bun jurnalist înainte de a fi în lumea filmului?

Cristian Mungiu, regizor : Există o parte, dar până la urmă e un film ficțional, am investigat multe cazuri de genul ăsta și am decis în final să iau lucruri pe care le-am găsit în aceste investigații, dar să construiesc ceea ce e conflictul dintr-o societate tradițională și una progresistă. Deci nu facem un remake despre viața acelei familii, cu un film ficțional în care un sper ca fiecare din cei trăiesc în societatea sta globalizată de azi să se poate regăsi.

Andreea Esca: Ești un veteran al festivalului de la Cannes, dar vorbim de o premieră, e primul tău film în limba engleză, de ce ai făcut asta?

Cristian Mungiu, regizor: Mai interesant e că e și primul film al lui Sebastian în română și reușește să facă asta în același timp. Povestea ne servea pe amândoi, încercam să lucrăm de 10 ani împreună și pentru mine era foarte important să lucrez cu Sebastian și să fac acest pas, fără de care trebuie să mărturisesc, nu puteam să filmez în Norvegia. E un film cu un buget și mai mare, și față de toate Cannes-urile la care am fost, prezența unui star de talia lui Sebastian și de talia Renatei aduce foarte multe interes. Nu am fost niciodată favoriți până acum, dar e o premieră și pentru noi.

Andreea Esca: Sebastian, este și pentru tine o premieră cum spunea Cristian, este pentru prima dată când joci sub îndrumările unui regizor român și ai și foarte multe replici în limba română. Cum a fost?

Sebastian Stan, actor: A fost nemaipomenit. Adică am fost și trist când am terminat, dar cu echipa română m-am simțit foarte îmbrățișat și bine venit ca într-o familie, dar încă am emoții când mâ gândesc. Eu nu am văzut filmul, dar dacă am încredere în cineva o să fie omul ăsta, deci nu e nicio problemă.

Andreea Esca: Ce a fost foarte diferit față de cum ai lucrat cu alți regizori?

Sebastian Stan, actor: Cristian e foarte specific, știe ce vrea, are un un ochi foarte deștept la fiecare detaliu. Are o viziune. Pentru mine ca actor a fost să pot să fac ce vrea el cât de bine puteam. A fost totuși un subiect important, ca să descoperim povestea dar până la urmă scriptul a fost așa de bun a fost cam ușor.

Andreea Esca: Ai văzut diferit această poveste pentru că vei deveni și tu tată în curând?

Sebastian Stan, actor: Nu era un copil pe drum atunci când am filmat, poate asta făcea totul și mai tare, dar sigur este o reflecție, și acum mă gândesc. Mâ gândeam la copii de mult timp și am vorbit cu Cristian, i-am cerut sfaturi pentru că tot timpul te gândești la asta, cum poți tu să fii un părinte bun, ce înseamnă de fapt să fii un părinte bun pentru fiecare e diferit și luăm foarte multe de la părinți.

Inspirat dintr-un caz real

Filmul „Fiord” este al cincilea consecutiv cu care regizorul Cristian Mungiu este selectat în competiție pe Croazetă, dar este primul său proiect internațional și cea dintâi colaborare cu două staruri internationale. În primul rând, actorul româno-american Sebastian Stan, câștigător al Globului de Aur pentru rolul din "A different man" și nominalizat la Oscar pentru rolul din "The Apprentice”. Pentru filmul lui Cristian Mungiu, Sebastian Stan și-a schimbat radical look-ul.

Îi dă replica actrița norvegiană Renate Reinsve, aflată la apogeul carierei după rolurile elogiate și premiate din „The worst person in the world” și ”Sentimental Value”.

Inspirat de cazul real al unei familii ai cărei copii au fost luați de seviciul de protecție din Norvegia, pentru presupuse rele tratamente asupra minorilor, filmul spune povestea unui cuplu mixt stabilit într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian. Și devine un prilej de a reflecta despre felul în care convingerile personale despre educație și familie sunt puse la încercare când valorile și viziunile asupra lumii diferă.

Duminică seară, Sebastian Stan și iubita lui, actrița Annabelle Wallis, au fost prezenți la gala Women Motion Awards, care face parte dintre evenimentele festivalului și recunoaște eforturile artistelor pentru reprezentare echitabilă. Laureata ediției 2026 a fost americana Julianne Moore.

În acest timp, între doua proiecții și o goană după autografe, Cannes-ul freamătă, mai mult decât în orice altă perioadă a anului. Străduțele și falezele sunt ticsite de staruri, cinefili, jurnaliști și gură-cască. Cu toții își fac loc cu greu printre mașinile care duc și aduc vedetele de la saloanele de frumusețe la hotel și de la hotel la proiecțiile de film, ori la conferințele de presă. Nu poți să nu observi prezența forțelor de securitate, dar totul curge firesc și fermecător. La orice colț de stradă dai de femei elegante în rochii lungi, ori domni puși la patru ace care își asteaptă limuzinele.