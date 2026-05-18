Protest al fanilor lui Inter Miami, care au acuzat jucătorii de lipsă de respect față de galerie. Reacția lui Messi. VIDEO

Stiri Sport
Data publicării:
Data actualizării:
Lionel messi
Profimedia

Grupul de suporteri La Familia, principala galerie a lui Inter Miami, a organizat un protest și a refuzat să încurajeze echipa, acuzând jucătorii de lipsă de respect după mutarea pe noul stadion.

autor
Aura Trif

S-au abţinut să cânte şi să bată la tobe. "Jucătorii nu au arătat niciun respect pentru La Familia", a spus JC Aviles din grupul de suporteri al Legiunii Sudice. "Nici măcar nu au venit să ne salute după meciuri, chiar dacă unii dintre ei ajung încă de la ora 11 dimineaţa pentru a aranja totul pe stadion. Ca să nu mai vorbim de faptul că am cântat din toţi rărunchii timp de peste 90 de minute. Singurul jucător care a venit să ne salute a fost Noah Allen, iar toţi ceilalţi s-au întors direct la vestiare. Este inacceptabil! "

Fanii au rupt în cele din urmă tăcerea în minutul 85, lansând o scandare îndreptată către jucători. "Jucători, salutaţi-vă suporterii, luaţi aminte la oamenii voştri, care nu vă cer nimic mai mult", au scandat ei.

Acest lucru l-a iritat pe Lionel Messi, care şi-a afişat nemulţumirea cu gesturi către grupul principal de suporteri.

După fluierul final, unii dintre jucători, în principal jucători noi şi tineri, s-au îndreptat spre Tribuna Nord pentru a aplauda La Familia.

Vedetele Lionel Messi, Rodrigo De Paul şi Luis Suárez, însă, au ignorat această secţiune a tribunelor, salutând celelalte secţiuni ale stadionului înainte de a se îndrepta spre tunel, provocând câteva fluiere din Tribuna Nord.

"A fost evident surprinzător, dar au dreptate, pentru că merită recunoaşterea noastră", a spus Berterame, care a marcat al doilea gol al zilei. "Important este să rămânem uniţi, solidari, ca astăzi. Am câştigat după atâta efort, iar asta îi bucură şi pe ei."

Trump amenință din nou Iranul cu anihilarea: ”Ceasul ticăie!”. Surse americane anunță reluarea războiului

Sursa: News.ro

Etichete: inter miami, lionel messi, fani, suporteri, protest, galerie,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”
FOTO Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”
Citește și...
Stiri Sport
Lionel Messi a dezvăluit cine are șanse mari să câștige Cupa Mondială 2026. „Mulţi jucători de top”

Starul argentinian Lionel Messi a afirmat că vrea să creadă în şansele Argentinei de a-şi păstra titlul la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dar a citat, vineri, Franţa ca fiind una dintre favorite, cu "mulţi jucători de top", relatează AFP.
Stiri Sport
Messi a fost dat în judecată pentru că nu a jucat 30 de minute într-un meci la Miami

Lionel Messi este vizat de un proces intentat de un organizator de evenimente din Miami, care susţine că starul a încălcat un contract prin faptul că nu a jucat într-un meci amical anul trecut, potrivit documentelor judiciare depuse la 31 martie.
Stiri Sport
Xavi, fostul antrenor al Barcelonei, îl critică pe președintele Joan Laporta: „Messi semnase, dar el a stricat totul”

Fostul antrenor al FC Barcelona, Xavi, îl critică pe președintele clubului, Joan Laporta, pentru că a blocat revenirea lui Lionel Messi în ianuarie 2023, chiar dacă totul fusese deja convenit. 

Recomandări
Stiri Politice
Consultări politice la Cotroceni. SURSE: Președintele Nicușor Dan nu a spus ce soluție vede pentru ieșirea din blocaj

Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern s-a încheiat fără un rezultat concret.

Stiri Politice
Negocieri la Cotroceni. Este tot mai clar ce fel de Guvern exclud din start forțele parlamentare. Varianta fără susținere

După consultările politice de luni, de la Palatul Cotroceni, între președintele Nicușor Dan și marile partide parlamentare, este tot mai sigur că nu vom mai avea o coaliție cu PSD și PNL, iar ideea unui Executiv tehnocrat nu are momentan susținere clară.

Stiri Politice
Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

AUR se menţine pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, iar PNL a crescut faţă de aprilie şi a trecut pe locul al doilea, devansând PSD, care a ajuns pe poziţia a treia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Mai 2026

46:25

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Mai 2026

01:48:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

23:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Play-out-ul Superligii fierbe! Farul - Metaloglobus 0-1, Petrolul - Oțelul 1-3 și Unirea Slobozia - UTA Arad 0-0 se joacă ACUM pe Sport.ro

Sport

Mihai Covaliu sare în apărarea lui Bărbosu: ”Din cauza asta a lipsit de la controalele anti-doping”