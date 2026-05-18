Protest al fanilor lui Inter Miami, care au acuzat jucătorii de lipsă de respect față de galerie. Reacția lui Messi. VIDEO

S-au abţinut să cânte şi să bată la tobe. "Jucătorii nu au arătat niciun respect pentru La Familia", a spus JC Aviles din grupul de suporteri al Legiunii Sudice. "Nici măcar nu au venit să ne salute după meciuri, chiar dacă unii dintre ei ajung încă de la ora 11 dimineaţa pentru a aranja totul pe stadion. Ca să nu mai vorbim de faptul că am cântat din toţi rărunchii timp de peste 90 de minute. Singurul jucător care a venit să ne salute a fost Noah Allen, iar toţi ceilalţi s-au întors direct la vestiare. Este inacceptabil! "

Fanii au rupt în cele din urmă tăcerea în minutul 85, lansând o scandare îndreptată către jucători. "Jucători, salutaţi-vă suporterii, luaţi aminte la oamenii voştri, care nu vă cer nimic mai mult", au scandat ei.

Acest lucru l-a iritat pe Lionel Messi, care şi-a afişat nemulţumirea cu gesturi către grupul principal de suporteri.