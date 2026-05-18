Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Belinţ, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal de furt calificat. Din cercetări a reieşit că, în perioada ianuarie - mai, doi bărbaţi, de 37 de ani şi 40 de ani, ar fi sustras în mod repetat panouri fotovoltaice, invertoare şi alte componente de la mai multe staţii de telecomunicaţii situate în localităţile Babşa, Lucareţ, Nevrincea şi Jupa, arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei

În urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 40 de panouri fotovoltaice, patru invertoare şi patru sisteme de stocare, respectiv acumulatori, fiind recuperat un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei.

Bărbatul de 37 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de marţi să fie prezentat magistraţilor în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Găvojdia, Secţiei 7 Poliţie Rurală Lugoj, Biroului de Investigaţii Criminale Lugoj, Biroului Criminalistic Lugoj, Serviciului pentru Acţiuni Speciale Timiş, precum şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.