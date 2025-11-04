Actrița Jennifer Aniston a oficializat relația cu Jim Curtis. Imaginea care a topit inimile fanilor. GALERIE FOTO

04-11-2025 | 21:54
jennifer aniston și jim curtis
Actrița Jennifer Aniston și-a făcut relația oficială pe Instagram, iar noul ei partener i-a întors gestul, publicând la rândul său o fotografie care arată cât de puternică este legătura lor.

Aura Trif

Aniston, în vârstă de 56 de ani, și-a încântat fanii făcând oficială relația lor, după ani în care nu a avut noroc în dragoste. Jennifer a confirmat relația duminică, când a distribuit o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe Curtis, în vârstă de 50 de ani, pentru a-i ura „La mulți ani”, relatează Daily Mail.

jennifer aniston și jim curtis jennifer aniston și jim curtis
Actrița – care a fost căsătorită cu Brad Pitt (61 de ani) între 2000 și 2005 și cu Justin Theroux (54 de ani) între 2011 și 2017 – a stârnit primele zvonuri despre o idilă cu Jim Curtis după ce cei doi au fost surprinși în iulie, în vacanță în Mallorca, Spania.

Recent, relația lor a făcut un nou pas înainte, Jim fiind alături de Jennifer la premiera celui de-al treilea sezon al serialului ei de pe Apple TV+, The Morning Show.

Kasia Smutniak
Regizorul Mel Gibson este criticat pentru alegerea unei actrițe pro-avort în rolul Fecioarei Maria

O sursă a declarat pentru revista People că Jim i-a schimbat complet viața actriței: „Totul s-a așezat în viața ei și e foarte fericită. Jim este cel mai bun. Prietenii ei îl adoră – e calm, cald, foarte grijuliu și a adus o energie stabilă și pozitivă în viața ei.”

Aceeași sursă a adăugat că Jim este „fascinat de cariera ei – atât ca actriță, cât și ca femeie de afaceri – și îi place să fie alături de ea și să o susțină”.

„La mulți ani, iubirea mea!”, a scris Jennifer în postarea prin care a confirmat relația, alături de o inimă roșie. Jim a comentat fotografia cu un emoji care trimite un sărut.

Imaginea o arăta pe Jennifer cu brațele în jurul lui Jim, zâmbind, cu mâinile strâns unite.

Curtis a postat la rândul lui o serie de imagini de la ceea ce părea a fi petrecerea sa de 50 de ani, însă a început cu una care anunța oficial relația lor și pentru urmăritorii lui. Fotografia emoționantă o arată pe Aniston îmbrățișându-l din spate pe Curtis, amândoi radiind de fericire.

Alte imagini din postare oferă o privire asupra compatibilității lor: în două fotografii, Aniston și Curtis vorbesc împreună în fața unei mulțimi. Cu microfoanele în mână, cei doi îndrăgostiți păreau în elementul lor, împărțind scena cu naturalețe. 

Emmanuelle Béart, invitată de onoare la „Les Films de Cannes à Bucarest”: „Visez să lucrez cu Cristian Mungiu”

Sursa: Daily Mail

