Actrița Jennifer Aniston a oficializat relația cu Jim Curtis. Imaginea care a topit inimile fanilor. GALERIE FOTO
Actrița Jennifer Aniston și-a făcut relația oficială pe Instagram, iar noul ei partener i-a întors gestul, publicând la rândul său o fotografie care arată cât de puternică este legătura lor.
Aniston, în vârstă de 56 de ani, și-a încântat fanii făcând oficială relația lor, după ani în care nu a avut noroc în dragoste. Jennifer a confirmat relația duminică, când a distribuit o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe Curtis, în vârstă de 50 de ani, pentru a-i ura „La mulți ani”, relatează Daily Mail.
Actrița – care a fost căsătorită cu Brad Pitt (61 de ani) între 2000 și 2005 și cu Justin Theroux (54 de ani) între 2011 și 2017 – a stârnit primele zvonuri despre o idilă cu Jim Curtis după ce cei doi au fost surprinși în iulie, în vacanță în Mallorca, Spania.
Recent, relația lor a făcut un nou pas înainte, Jim fiind alături de Jennifer la premiera celui de-al treilea sezon al serialului ei de pe Apple TV+, The Morning Show.
O sursă a declarat pentru revista People că Jim i-a schimbat complet viața actriței: „Totul s-a așezat în viața ei și e foarte fericită. Jim este cel mai bun. Prietenii ei îl adoră – e calm, cald, foarte grijuliu și a adus o energie stabilă și pozitivă în viața ei.”
Aceeași sursă a adăugat că Jim este „fascinat de cariera ei – atât ca actriță, cât și ca femeie de afaceri – și îi place să fie alături de ea și să o susțină”.
„La mulți ani, iubirea mea!”, a scris Jennifer în postarea prin care a confirmat relația, alături de o inimă roșie. Jim a comentat fotografia cu un emoji care trimite un sărut.
Imaginea o arăta pe Jennifer cu brațele în jurul lui Jim, zâmbind, cu mâinile strâns unite.
Curtis a postat la rândul lui o serie de imagini de la ceea ce părea a fi petrecerea sa de 50 de ani, însă a început cu una care anunța oficial relația lor și pentru urmăritorii lui. Fotografia emoționantă o arată pe Aniston îmbrățișându-l din spate pe Curtis, amândoi radiind de fericire.
Alte imagini din postare oferă o privire asupra compatibilității lor: în două fotografii, Aniston și Curtis vorbesc împreună în fața unei mulțimi. Cu microfoanele în mână, cei doi îndrăgostiți păreau în elementul lor, împărțind scena cu naturalețe.
Sursa: Daily Mail
04-11-2025 21:54
04-11-2025 21:54