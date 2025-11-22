Actorul Spencer Lofranco, cunscut pentru rolurile din „Gotti” și „Jamesy Boy”, a murit la doar 33 de ani

Spencer Lofranco, actor cunoscut mai ales pentru rolul său alături de John Travolta în filmul Gotti din 2018, a murit la vârsta de 33 de ani.

Cauza decesului nu este cunoscută deocamdată, cazul fiind în curs de investigare, anunță autoritățile. Fratele său, Santino, a anunțat vestea decesului pe Instagram joi, 20 noiembrie, menționând că Spencer a murit marți, 18 noiembrie, scrie People.

„Pentru legenda @roccowinning. Fratele meu. Ai trăit o viață la care doar unii pot visa,” a scris Santino în descrierea postării, alături de mai multe fotografii cu Spencer, din copilărie și din ultimii ani. „Ai schimbat vieți și acum ești cu Dumnezeu. Te voi iubi mereu și îmi va fi dor de tine, Bear. RIP. 18 octombrie 1992 – 18 noiembrie 2025.”

TMZ a relatat pe 20 noiembrie că moartea lui Spencer este investigată în Columbia Britanică, Canada. Născut la Toronto, el a avut roluri în șapte filme realizate între 2013 și 2018, printre care filmul de război din 2014 regizat de Angelina Jolie, Unbroken, și Gotti din 2018, unde l-a interpretat pe fiul personajului lui John Travolta într-un film biografic despre șeful mafiei John Gotti.

Într-un interviu din 2014 acordat revistei Interview, Spencer a declarat că a decis să devină actor la 17 ani, deși tatăl său își dorea ca el să devină jucător de hochei sau avocat. A studiat actorie timp de un an la New York Film Academy înainte de a obține un rol în Jamesy Boy din 2014. Primul său credit pe ecran a fost în At Middleton din 2013. Alte filme în care a jucat au inclus Dixieland și Home (2015) și King Cobra (2016).

„Când eram mic, Angelina Jolie era fata visurilor mele. Acum urmează să filmez un film cu ea,” a spus Spencer în interviul pentru Interview, chiar când începea filmările pentru Unbroken. „E nebunie. Le spun oamenilor și ei spun: ‘Da… ok.’ Nici măcar nu mă cred.”

În ultima sa postare pe Instagram, Spencer a scris: „Ce e mai bun urmează să vină.”

