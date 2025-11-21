S-a stins Virgil Andriescu, actor emblematic al Teatrului de Stat Constanța, cu peste 30 de ani de carieră

Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, dar şi în numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, conform unui anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei de cultură.

”Virgil Andriescu a încetat din viaţă ieri, 20 noiembrie, la vârsta de 89 de ani, dar memoria lui va dăinui. Aducem omagiul nostru unui mare actor. Cei care l-au cunoscut sau i-au fost prieteni l-au auzit spunând, de multe ori, că „ACTORII NU MOR NICIODATĂ”.

Cu adevărat ei trăiesc în memoria spectatorilor care au vibrat şi au împărţit cu ei energia inefabilă a fiecărei reprezentaţii de teatru. Trăiesc în filmele pe care le văd generaţii la rând, trăiesc în cronicile scrise şi trăiesc în sufletele partenerilor de scenă”, este mesajul transmis vineri de Teatrul de Stat din Constanţa.

Virgil Andriescu s-a născut în 26 aprilie 1936, la Botoşani. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” (promoţia 1963, clasa Alexandru Finţi). Imediat după absolvire a fost angajat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, iar din 1965 la Teatrul de Dramă din Constanţa.

Virgil Andriescu a jucat la Constanţa între anii 1965 – 2000, cu o întrerupere de câteva stagiuni, timp în care a fost actor al teatrului Giuleşti , fără a întrerupe legătura cu Constanţa. Între 1998 – 2000 a exercitat şi funcţia de director al teatrului constănţean.

”Din tot ceea ce a realizat s-a revărsat forţă bărbătească şi foarte mult omenesc, învăluite într-o reţinere gravă, care i-a mărit, cu timpul, farmecul. Cu un fel de a fi foarte cinstit şi direct, şi-a făcut mulţi prieteni, dar şi destui duşmani. În teatru, ca pretutindeni unde se lucrează sub presiunea nervilor, oamenilor le pică mai bine învăluirile”, este descrierea pe care i-o face Georgeta Mărtoiu, în volumul „Thalia Ex Ponto”, cea mai documentată cronică a teatrului constănţean.

