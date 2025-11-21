S-a stins Virgil Andriescu, actor emblematic al Teatrului de Stat Constanța, cu peste 30 de ani de carieră

Stiri actuale
21-11-2025 | 20:19
Virgil Andriescu

Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, dar şi în numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, conform unui anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei de cultură.

autor
Vlad Dobrea

”Virgil Andriescu a încetat din viaţă ieri, 20 noiembrie, la vârsta de 89 de ani, dar memoria lui va dăinui. Aducem omagiul nostru unui mare actor. Cei care l-au cunoscut sau i-au fost prieteni l-au auzit spunând, de multe ori, că „ACTORII NU MOR NICIODATĂ”.

Cu adevărat ei trăiesc în memoria spectatorilor care au vibrat şi au împărţit cu ei energia inefabilă a fiecărei reprezentaţii de teatru. Trăiesc în filmele pe care le văd generaţii la rând, trăiesc în cronicile scrise şi trăiesc în sufletele partenerilor de scenă”, este mesajul transmis vineri de Teatrul de Stat din Constanţa.

Virgil Andriescu s-a născut în 26 aprilie 1936, la Botoşani. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” (promoţia 1963, clasa Alexandru Finţi). Imediat după absolvire a fost angajat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, iar din 1965 la Teatrul de Dramă din Constanţa.

Virgil Andriescu a jucat la Constanţa între anii 1965 – 2000, cu o întrerupere de câteva stagiuni, timp în care a fost actor al teatrului Giuleşti , fără a întrerupe legătura cu Constanţa. Între 1998 – 2000 a exercitat şi funcţia de director al teatrului constănţean.

Citește și
Nicusor Dan
Nicușor Dan: „Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu”

”Din tot ceea ce a realizat s-a revărsat forţă bărbătească şi foarte mult omenesc, învăluite într-o reţinere gravă, care i-a mărit, cu timpul, farmecul. Cu un fel de a fi foarte cinstit şi direct, şi-a făcut mulţi prieteni, dar şi destui duşmani. În teatru, ca pretutindeni unde se lucrează sub presiunea nervilor, oamenilor le pică mai bine învăluirile”, este descrierea pe care i-o face Georgeta Mărtoiu, în volumul „Thalia Ex Ponto”, cea mai documentată cronică a teatrului constănţean.

Sursa: Pro TV

Etichete: deces, actor, Virgil Andriescu,

Dată publicare: 21-11-2025 20:19

Articol recomandat de sport.ro
Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"
Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"
Citește și...
Nicușor Dan: „Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu”
Stiri actuale
Nicușor Dan: „Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu”

Nicuşor Dan a declarat vineri că securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, urmărind „cu cea mai mare atenție” evoluțiile războiului rus.

Scene șocante în Mehedinți: femeie lovită, târâtă și lăsată pe câmp. Șoferul TIR-ului, găsit în Bulgaria după ore de căutări
Stiri actuale
Scene șocante în Mehedinți: femeie lovită, târâtă și lăsată pe câmp. Șoferul TIR-ului, găsit în Bulgaria după ore de căutări

Accident înfiorător în Mehedinți. O femeie a murit după ce a fost izbită de un autoturism și aruncată pe contrasens unde a fost prinsă sub cabina unui vehicul de mare tonaj.

CTP: „Trump frânge coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș”
Stiri actuale
CTP: „Trump frânge coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică dur planul de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina, comparându-l cu cedările istorice din 1939 și susținând că „Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine”.

 

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, vineri, o conferință de presă, în care a vorbit despre diverse subiecte importante, precum reforma pensiilor magistraților, programul SAFE sau reforma în administrație și ”tăierile de salarii”.  

Ce se știe despre planul de planul de pace Ucraina-Rusia. Volodimir Zelenski, supus unor presiuni fără precedent
Stiri externe
Ce se știe despre planul de planul de pace Ucraina-Rusia. Volodimir Zelenski, supus unor presiuni fără precedent

Pus la zid, cu un ultimatum! Potrivit agenției Reuters, Volodimir Zelenski ar fi fost somat să semneze până joia viitoare, planul de pace în 28 de puncte, negociat în secret de americani cu rușii.

Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci
Alegeri locale 2025
Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci

Este înghesuială mare pe fotoliul de primar al Capitalei. Au rămas 17 candidați după ce Alexandru Zidaru, zis și Makavali, a decis să se retragă și să o sprijine pe Anca Alexandrescu.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 Noiembrie 2025

57:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Noiembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28