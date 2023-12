(P) Tânără din Marea Britanie operată cu succes în România. Caz rar de endometrioză tratat de o echipă de la Memorial Băneasa

Peste zece ani de suferințe constante, complicații și endometrioză diafragmatică, o formă de localizare mai rară, au condus-o pe Ania ȋnapoi pe drumul spre casă.

Tânăra româncă locuiește ȋn Marea Britanie, dar, deși s-a adresat acolo mai multor doctori, a găsit ȋn România răspunsul căutărilor ei. Întâlnirea cu profesor dr. Elvira Brătilă și echipa multidisciplinară a Endomedicare Academy, din cadrul Spitalului Memorial Băneasa, i-a oferit nu numai soluţia terapeutică, ci și ȋncrederea ȋntr-un viitor fără durere.

Suferința a început din copilărie

Durerile menstruale au debutat pentru Ania ȋncă din pre-adolescenţă și s-au asociat cu simptome digestive, care au necesitat administrarea de analgezice.

Tânăra ȋși amintește însă că i se spunea frecvent că astfel de lucruri sunt normale: „Am fost una dintre fetele cărora le-a venit menstruația foarte devreme – la 11 ani era deja lunară. La 14 ani am început să am dureri crunte. Eram la liceu și trei zile pe lună nu puteam merge la școală din cauza lor, nu mă puteam ridica din pat. Toată lumea îmi spunea însă că durerile sunt normale, că poate sunt eu mai sensibilă, că sunt fete care «rezistă» mai mult… Dar de la 14 ani am trăit cu Nurofen și am ajuns și la Urgență din cauza pastilelor, cu un început de ulcer. Le luam ca metodă de prevenție a durerii, doar că m-am obișnuit cu ele și nu ȋși mai făceau efectul. Pe la 15 ani am reușit să aflu cauza – un medic mai în vârstă mi-a spus că am endometrioză. Alți doctori însă îmi spuneau că «nu există endometrioză» – nu o vedeau la ecografie și nici simptomele nu erau concludente. Am plecat de la multe consulturi cu ideea că nu are cum să fie asta“, rememorează Ania calvarul prin care a trecut.

Identificarea diagnosticului de endometrioză diafragmatică

Cu timpul, în afară de durerea asociată menstruației, au apărut și alte simptome care nu păreau să aibă legătură, la prima vedere, cu endometrioza. De exemplu, după ce lua un anticoncepţional, apărea o durere ȋn zona claviculei și care cuprindea inclusiv umărul și nu o lăsa să respire cum trebuie. Suferința se făcea simțită la exact trei ore după ce lua pastila și ținea fix 10 zile. Timp în care nu putea să doarmă sau să mănânce, pentru că nu trecea cu niciun analgezic.

Confruntată cu toate aceste probleme, Ania a făcut eforturi extraordinare să ȋși continue munca: „Trebuia să merg la lucru, cu sau fără dureri nu aveam altă soluție. Pentru că deja munceam ȋn UK, am ȋncercat să găsesc acolo răspunsuri. Dar, în Anglia, mai întâi mergi la medicul de familie, nu te duci tu direct la medicul care crezi că îți trebuie. Și, ca multe alte femei, am primit antidepresive, pentru că mi-au spus că trebuie să dorm și că lipsa somnului ar fi cauza durerilor. Le-am luat trei luni, constant, dar nu am simțit nicio ameliorare.“

Speranța a reapărut însă printr-o întâmplare fericită: „Într-o seară, când pur și simplu nu mai puteam de durere, prietenul meu a găsit un studiu american despre endometrioza diafragmatică, care prezenta cazul unei paciente de 20 de ani. Analizele acesteia erau normale, dar, deși știa că are endometrioză în zona pelvisului, când doctorul a operat-o laparoscopic, a explorat și zona diafragmei și a găsit leziuni. L-am citit și, când am regăsit acele simptome specifice, m-am gândit imediat că asta ar putea fi cauza“, explică tânăra, care a terminat Facultatea de Științe Medicale anul trecut.

Vindecarea a venit din România

După ani de consulturi și investigaţii ȋn Marea Britanie, Ania a găsit soluţia problemelor ei de sănătate ȋn țară. „La venirea ȋn România, m-am dus la control la dl. dr. ginecolog Răzvan Stanca din Constanța, la care merg de fiecare dată când mă întorc. I-am prezentat toate simptomele și mi-a confirmat că este posibil să am endometrioză diafragmatică. Mi-a spus însă că, dacă vreau să merg să mă operez ȋn ţară, să nu mă duc la nimeni altcineva decât la doamna profesor dr. Elvira Brătilă, pentru că dânsa este singura care mă poate ajuta. Iar întâlnirea cu doamna profesor Brătilă a fost pentru mine ceva ireal! Este minunat când, în sfârșit, cineva îți dă dreptate și îți spune că te poate ajuta. Acum, și nu peste trei luni după ce vede cum evoluează! Contează enorm de mult să îi dai o soluție imediată unui pacient care s-a chinuit atât“, precizează tânăra.

Intervenţia chirurgicală a fost efectuată de către o echipă medicală multidisciplinară din cadrul Spitalului Memorial Băneasa, din care a făcut parte și dr. Mugurel Bosȋnceanu, medic primar Chirurgie Toracică.

Cazul a fost de maximă complexitate pentru că tânăra suferea de endometrioză profundă pelvică, dar și de endometrioză diafragmatică extinsă, care cuprinsese aproape în întregime hemidiafragmul drept. Pacienta a beneficiat de ambele intervenții pe cale robotică, în cadrul aceleiași operații, prin utilizarea platformei chirurgicale daVinci XI. Intervențiile au decurs ȋn cele mai bune condiţii și au permis o recuperare foarte rapidă.

„L-am întâlnit și pe dr. Mugurel Bosȋnceanu înainte de operație. Am vorbit cu dânsul și după intervenție, când mi-a explicat în ce a constat aceasta, și a venit în fiecare zi să mă vadă. M-am simţit foarte bine după intervenție, am avut doar niște tuburi de dren, dar în rest – nimic. Și, mai ales, fără dureri! Asistentele au fost și ele incredibile, de fiecare dată, dacă aveam nevoie de ceva, erau lângă mine. Totul a fost foarte bine!“, povestește entuziasmată tânăra.

În urma experienței trăite, Ania le recomandă femeilor care se confruntă cu probleme similare să meargă la controale la medici specialiști care „le ascultă cu adevărat“ și le pot ajuta să descopere și înfrângă boala. „Afecțiunea și toată grija pe care o are doamna profesor dr. Elvira Brătilă pentru pacientele cu endometrioză reprezintă ceva uimitor. Tot ce face o face cu drag și din dorința de a ajuta. Datorită ei privesc acum cu optimism viața și noua șansă care mi s-a dat“, mărturisește tânăra care și-a recăpătat speranța după ani de chinuri și căutări.

