(P) Ai o casă la țară și vrei să îi instalezi un sistem de încălzire? Ia în calcul un cazan pe lemne!

Dar pentru a se putea bucura de locuința lor de vacanță în orice moment al anului, aceștia trebuie să o amenajeze după bunul plac și, mai ales, să instaleze un sistem de încălzire practic și eficient.

Dacă în zilele răcoroase specifice unei toamne blânde sau primăverii, aceștia pot folosi aeroterme de caldura pentru a obține o temperatură optimă în locuință lor de la țară, odată cu scăderea temperaturilor, este nevoie de un sistem mai puternic, ce poate încălzi o suprafață mai mare, având costuri avantajoase pentru încălzire.

Cum în multe zone rurale din țară nu există acces la utilități precum gaze, canalizare sau chiar apă curentă, o soluție eficientă prin care locuitorii își pot încălzi casa este combustibilul solid. Casele bătrânești sunt construite cu sobe și coșuri de fum, care pot avea multiple utilizări, atât pentru încălzire, cât și pentru pregătirea mâncării.

În schimb, orășenii care și-au cumpărat o casă de vacanță într-o astfel de zonă rurală doresc să se poată bucura de condiții similare celor din orașe, motiv pentru care pot opta pentru cazane pe lemne, care pot încălzi o casă întreagă și chiar pot produce apă caldă.

De ce este cazanul pe lemne o soluție avantajoasă?

Lemnul este unul dintre tipurile de combustibil folosit încă din cele mai vechi timpuri pentru încălzire, fiind și o resursă regenerabilă. În plus costurile care ar trebui plătite pentru încălzirea locuinței cu lemne pot fi mai mici decât în cazul altor tipuri de combustibili, mai ales în condițiile actuale de instabilitate de la nivel mondial.

Totodată, folosind un astfel de sistem de încălzire, se poate seta temperatura dorită, care să fie obținută în întreagă casă, oferind deci o independența termică importantă. În momentul în care aceasta nu este utilizată, poate fi oprita sau se poate seta o temperatură minima, pentru ca ulterior când vă fi pornită, încălzirea spațiului să se facă rapid.

Pe piață există numeroase tipuri și modele de cazane pe lemne, care au diferite puteri, astfel încât să se potrivească cu orice casă, indiferent de suprafața acesteia. În funcție de puterea de încălzire și de performanțele cazanului, acesta poate necesita un singur foc sau mai multe pentru a menține temperatura dorită în casa.

Un alt avantaj important al cazanelor pe lemne este durata de viață, care este una foarte îndelungată, în special dacă sunt urmate anumite metode de utilizare și de mentenanță, fară a avea însă un proces de mentenanță complex sau costisitor. Prin urmare, pe lângă costurile mici cu încălzirea, nici costurile cu întreținerea nu sunt unele mari, motiv pentru care investiția în instalarea unui cazan pe lemne, cu toate accesoriile necesare, vă fi amortizată rapid.

Ce este necesar pentru instalarea unui cazan pe lemne?

Instalarea unui cazan pe lemne nu este un proces foarte simplu, caîn cazul oricărui alt tip de centralătermică de altfel. Pe lângă cazanul propriu-zis, vor fi necesare și numeroase alte accesorii, de la piese șicomponente care să ajute dispozitivul săfuncționeze eficient, pânălarețeaua de țeviși conducte care transportă agentul termic către camere și chiar radiatoarele care emanăcăldurăîncasă. Înultimaperioada, instalatorii recomandă folosirea unor tevi din cupru pentru sistemele de încălzire, deoarece s-au dovedit mai ușor de montat, având totodată o rezistență mai mare în timp și chiar la șocurile mecanice, razele ultraviolete și temperaturi ridicate.

Este important de menționat însă că o astfel de centrală termică trebuie montată într-o cameră separată, o cameră tehnică în care pot fi depozitate toate cele necesare pentru funcționarea acesteia. În cazul în care nu există o astfel de cameră, vă fi necesară realizarea unei mici construcții special dedicate pentru instalarea cazanului pe lemne.

Acestei investiții se alătură și o serie de accesorii, cum ar fi 2 supape de siguranță, un vas de expansiune pentru încălzire, o vană termică de siguranță și filtru y montat pe intrarea vanei, o pompă de recirculare cazan (by pass), pompă de circulație pentru calorifere, robineți, clapete de sens. Tocmai de aceea, investiția inițială poate părea una mare. Totuși, aceasta vă fi amortizată ușor datorită costurilor lunare cu încălzirea și cu mentenanță cazanului, care sunt mai mici decât în alte situații.

Cum se poate eficientiza modul de funcționare al unui cazan pe lemne?

Pentru a se putea bucura de temperatura optimă în casa, fară ca sistemul de încălzire să funcționeze constant, trebuie să se evite, în primul rând, pierderile de căldură. De aceea, este foarte important ca locuința să fie izolată termic, iar ferestrele să fie unele de bună calitate, cele de tip termopan fiind foarte eficiente.

De asemenea, se poate instala un termostat, cu ajutorul căruia să se seteze temperatura dorita, astfel că în momentul în care aceasta este atinsă, cazanul nu va mai produce agent termic. În acest fel se pot face economii de până la 10% în ceea ce privește combustibilul folosit.

O altă soluție poate fi montarea unor robineți cu funcții de termostat pe radiatoare, care vă permite setarea unor temperaturi preferențiale pentru fiecare încăpere. Astfel, fiecare membru se va bucura de un confort termic pe placul său, iar costurile cu încălzirea pot fi mai ușor de manageriat.

În ce constă întreținerea unui cazan pe lemne?

Orice tip de centrală sau cazan pe lemne are nevoie și de un coș de fum, care trebuie dimensionat în funcție de capacitatea centralei. De asemenea, acesta trebuie curățat periodic, aproximativ de 2 ori pe an, pentru a asigura tirajul. Și cazanul de lemne are nevoie de o curățare periodică, în special pentru a îndepărtă cenușa rămasă în urma arderii. În acest fel nu numai că focul vă fi mai ușor de aprins, dar și durata de funcționare a cazanului vă fi prelungită.

Prin urmare, o astfel de investiție este potrivită atât pentru o casă locuită permanent, cât și pentru o casă de vacanță, unde proprietarii își doresc să se bucure de condiții similare celor de la oraș.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 25-01-2023 10:52



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.