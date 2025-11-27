(P) 120.000 de copaci plantați în sudul României prin proiectul ”Pădurea de Miere” Nestlé

Recent, aproape 200 de voluntari, angajați și parteneri Nestlé, precum și din partea Asociației Re-Autentic, au participat voluntar la plantarea unui număr de 10.000 de puieți de salcâm pe raza Municipiului Oltenița, aproape de Dunăre.

Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România, explică despre ce este vorba și care este obiectivul companiei cu acest demers.

De ce susține Nestlé România plantarea de salcâmi în zonă?

Nestlé România a continuat pentru al cincilea an consecutiv proiectul ”Pădurea de Miere” Nestlé, parte din angajamentul companiei față de mediul înconjurător, plantând încă 10.000 de salcâmi pe o suprafață de două hectare pe raza Municipiului Oltenița, județul Călărași, la aproximativ 70 de km sud-est de București, aproape de Dunăre.

Pădurea de Miere este un concept inovator lansat de Nestlé România, combinând atât regenerarea forestieră pentru o mai bună absorbție a dioxidului de carbon (CO2) din atmosferă, dar și crearea unui ecosistem atractiv apiculturii din țara noastră, pentru că salcâmul este principala specie forestieră meliferă din România.

Acest proiect vizează în mod concret refacerea solurilor afectate, susținerea biodiversității și crearea unui mediu armonios atât pentru oameni, cât și pentru albine. În general, producția de miere de salcâm la hectar se situează între 800 și 2.000 kg, ceea ce înseamnă că pentru întreaga plantație de salcâm de se pot obține până la 8-10 tone de miere, în condițiile în care vor fi încurajați și apicultorii locali și promovați pe cale de consecință atât de autoritățile locale, cât și cele județene.

Cei 10.000 de salcâmi plantați anul acesta fac parte dintr-un proiect mai amplu?

Pădurea de Miere Nestlé este un proiect lansat în 2020 și de atunci, angajații și colaboratorii companiei au plantat 120.000 de copaci în România, în total, majoritatea salcâmi. Ideea este de a crea ecosisteme locale propice apiculturii, de aceea i-am și spus Pădurea de Miere Nestlé, în afară de obiectivul de a planta bariere forestiere în calea deșertificării. Practic, campania multianuală Nestlé de reîmpădurire în zona de câmpie a condus la plantarea, până acum, a aproximativ 95.000 de salcâmi.

Prin acest efort, Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, susține angajamentul în direcția dezvoltării durabile, care include atingerea pragului de zero emisii nete până în 2050, tranziția la energie regenerabilă în proporție de 100%, dezvoltarea de ambalaje alternative, respectiv creșterea gradului de biodiversitate și reducerea cantității de CO2 prin plantări de copaci.

De ce Oltenița?

Am găsit la Oltenița o mare deschidere pentru acest proiect de sustenabilitate, care va aduce beneficii economice și de mediu întregii comunități locale. Pădurea de salcâm pe care am început să o plantăm aici va contribui semnificativ la reducerea amprentei de dioxid de carbon, prin procesul de fotosinteză, pentru că o plantație de 6 ha poate absorbi peste 90 de tone CO2 anual, în condițiile în care densitatea de plantare va fi una ridicată. Prin Pădurea de Miere Nestlé, colegii și partenerii noștri creează un impact pozitiv asupra ecosistemului local, sprijinind refacerea terenurilor și promovarea biodiversității.

Mierea este unul din miracolele naturii, dar acum albinele au nevoie de sprijinul omului pentru crearea de noi zone propice albinelor și comunității apicultorilor din țara noastră. Suntem bucuroși că putem contribui, pentru al cincilea an consecutiv, la regenerarea patrimoniului forestier al României. Ne bucurăm că avem în Asociația Re-Autentic și în Primăria comunei Oltenița parteneri alături de care să contribuim la măsuri concrete de prezervare a mediului și ocrotire a biodiversității în România.

