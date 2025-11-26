(P) Anvelope all season vs anvelope de iarnă – ce alegi și cât de populare sunt

Dacă ai mașină, sigur te-ai întrebat: merită să cumperi două seturi de cauciucuri sau să alegi varianta „pentru toate anotimpurile”?

Anvelopele all season au devenit tot mai populare în ultimii ani, mai ales pentru șoferii care nu vor să piardă timp și bani cu schimbul sezonier.

Dar cât de mare e această tendință și ce spun cifrele despre preferințele șoferilor? Este doar un trend sau o schimbare reală în comportamentul de cumpărare?

La nivel global, piața anvelopelor este uriașă – vorbim de zeci de milioane de unități vândute anual și o valoare de peste 140 de miliarde de dolari. În acest context, anvelopele all season au ajuns să reprezinte peste jumătate din vânzări, ceea ce arată clar că oamenii caută soluții practice.

Totuși, anvelopele de iarna nu au dispărut din peisaj, ba chiar rămân obligatorii în multe țări cu ierni grele, unde siguranța nu e negociabilă.

În Europa, trendul este evident: anvelopele all season cresc cu două cifre, în timp ce anvelopele de iarna pierd teren.

În România, situația e similară – tot mai mulți șoferi aleg varianta „pentru toate anotimpurile”, mai ales că iernile nu mai sunt atât de dure ca acum 20 de ani. Dar asta nu înseamnă că sunt perfecte pentru orice condiții. Alegerea depinde mult de zona în care circuli și de stilul tău de condus.

La nivel mondial, anvelopele all season au ajuns să domine piața, cu o cotă de peste 60%. Practic, majoritatea șoferilor preferă comoditatea unui singur set pe tot anul.

În Europa, creșterea este și mai vizibilă: vânzările de anvelope all season au urcat cu peste 14% într-un singur an, în timp ce cele de anvelope pentru iarna au scăzut. Asta arată clar că oamenii vor soluții simple, mai ales în țările cu climat temperat, unde iarna nu mai este atât de agresivă.

În România, cererea pentru anvelope all season a crescut cu aproximativ 15% în ultimii ani. Motivele sunt evidente: economisești bani, nu mai pierzi timp la service și nu ai nevoie de spațiu pentru depozitare. Pentru mulți, asta e suficient ca să facă alegerea. Dar trebuie să știi că legislația cere ca anvelopele să aibă marcajul M+S și, ideal, simbolul fulgului (3PMSF) pentru a fi considerate sigure iarna. Fără aceste marcaje, riști amenzi și, mai grav, pierzi din siguranță.

Pe partea tehnică, diferențele sunt mari

Anvelopele de iarna sunt făcute dintr-un compus care rămâne moale la temperaturi scăzute, ceea ce le oferă aderență pe gheață și zăpadă. Profilul lor are caneluri adânci pentru a elimina apa și zăpada.

Anvelopele all season încearcă să combine aceste caracteristici cu cele de vară, dar nu excelează în condiții extreme. E ca și cum ai încerca să faci un pantof bun pentru alergare și drumeție în același timp – funcționează, dar nu e perfect.

Dacă locuiești într-o zonă cu ierni blânde, anvelopele all season pot fi o alegere bună. Dar dacă mergi des pe drumuri acoperite de zăpadă sau gheață, anvelopele de iarna sunt net superioare.

Siguranța nu e un aspect unde merită să faci compromisuri. Un derapaj pe gheață nu ține cont că ai vrut să economisești câteva sute de lei.

Costurile sunt un alt factor important

Un set de anvelope all season te scutește de cheltuieli suplimentare pentru schimb și depozitare. În schimb, anvelopele dedicate pentru iarnă și vară îți oferă performanță maximă în fiecare sezon, dar implică costuri mai mari pe termen lung.

Dacă faci mulți kilometri, uzura va fi mai rapidă la all season, ceea ce înseamnă că vei schimba mai des.

În Europa de Nord, anvelopele dedicate pentru iarna rămân obligatorii prin lege, iar asta spune totul despre eficiența lor în condiții extreme.

În țările cu climat temperat, trendul se mută spre anvelope all season, dar cu atenție la marcaje și certificări. Nu e suficient să scrie „all season” pe cauciuc – trebuie să fie omologat pentru iarnă.

Pentru flotele auto sau pentru cei care nu fac mulți kilometri, anvelope all season sunt o soluție practică. Dar pentru șoferii care circulă mult iarna, mai ales pe drumuri necurățate, anvelopele dedicate pentru iarna sunt alegerea corectă. Diferența de aderență poate fi uriașă în situații critice.

Un alt aspect de luat în calcul este durata de viață.

Anvelopele all season se uzează mai repede dacă sunt folosite în condiții extreme, pentru că materialul lor trebuie să facă față la temperaturi variate. Anvelopele de iarna, folosite doar câteva luni pe an, rezistă mai mult timp. Asta înseamnă că, pe termen lung, investiția în două seturi poate fi mai rentabilă.

Alegerea depinde de stilul tău de condus, de zona în care locuiești și de buget. Nu există soluția perfectă pentru toată lumea, dar există soluția potrivită pentru fiecare situație. Important e să nu faci compromisuri la siguranță.

Anvelopele all season sunt din ce în ce mai populare și, pentru mulți șoferi, reprezintă o alegere comodă și economică. Totuși, în condiții de iarnă severă, nimic nu bate performanța anvelopelor dedicate. Siguranța ar trebui să fie mereu pe primul loc, indiferent de trenduri.

În România, trendul e clar: tot mai mulți aleg anvelope all season, dar trebuie să respecte regulile și să se asigure că anvelopele sunt omologate pentru iarnă. În zonele cu ierni grele, soluția clasică rămâne cea mai sigură. Nu e doar o chestiune de confort, ci de protecție reală.

