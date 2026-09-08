Dacă statul nu ar da bani, multe orașe și comune ar trebui să închidă primăriile. Comasarea localităților mici ar putea să fie soluția pentru a reduce costurile. Însă nicio guvernare nu a avut curajul să facă această reformă administrativă.

Urmează un nou episod al campaniei „Statul degeaba”.

Alex Dima, realizator RTI: „Comuna Bara, județul Timiș, apare în topul celor mai mici 5 localități cu administrație publică din România și, cu siguranță, și din Europa. La ultimul recensământ, aici erau 299 de cetățeni pentru care în primăria din localitate lucrează 7 angajați cu normă întreagă, plus 2 angajați externi, plus 9 consilieri.”

Cei 9 consilieri se întâlnesc o dată pe lună și se ceartă. Pentru asta primesc 500 de lei. E o localitate mică, săracă, dar importantă. Aici s-a născut Patriarhul Daniel. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a consiliului hotărăște o donație de 100.000 de lei către mănăstirea care se ridică în satul mai-marelui Bisericii. Banii vin de la Consiliul Județean.

Casian Ursu este primar la al doilea mandat. A fost și 4 mandate viceprimar. În primărie sunt 9 angajați. Doamna se ocupă de achiziții. Acum, prioritate este semnarea recepției la pista de biciclete din comună, împărțită pe bucăți mici, împrăștiate prin sate. În centrul comunei, este turnată de-o parte și de alta a drumului. Nu e foarte clar cât a costat, pentru că banii au venit de la Guvern.

Primarul recunoaște cu jumătate de gură că bicicliștii nu prea pedalează pe aici, dar pentru asta s-au dat bani și nu putea să rateze mici bucăți de asfalt care, în timp, vor servi drept trotuar. Într-un birou, o doamnă hotărăște cât sunt taxele în localitate, iar altă doamnă le încasează. În 2025, de la cei 300 de oameni din localitate a încasat…

Femeie: „40, cam 50... 60.000... poate și mai mulți... 1.000.000.000... în miliarde... 400.000-500.000...”

Veniturile comunei se ridică la 860.000 de lei pe an. Ca să funcționeze, primăria consumă 2.700.000 de lei. Așadar, 2.000.000 de lei vin de la bugetul statului, la care se mai adaugă alte 2.000.000 pentru investiții. Tot de la buget.

Două comune vecine, despărțite de un drum neasfaltat

Alex Dima, realizator RTI: „Lângă Bara, peste deal, este comuna Secaș. De la primăria din Bara până la primăria din Secaș este o distanță de 3 km. Legătura se face pe acest drum neasfaltat. Dacă vrei să mergi cu mașina dintr-o comună în alta pe asfalt, ocolești mai bine de 60 km. Legătura între cele 2 comunități s-ar putea face foarte simplu pe acest drum. Dacă s-ar dori și dacă s-ar asfalta.”

Cu primarul Ursu am pornit peste deal la vecinii din Secaș. Simion Pop este primar în Secaș. În comună sunt 320 de cetățeni. Între aceste dealuri, locul e rupt de lume. 40 de km sunt până la Lugoj, 60 de km până la Timișoara. Nu există un mijloc public de transport, nu e semnal la telefon.

Simion Pop, primar Secaș: „Dacă n-a ajuns semnalul aici... telefonia... ce să caute microbuzul?”

Primarul face haz de necaz. E în funcție din 2016, iar la ultimele alegeri a fost singurul candidat de pe buletinul de vot.

Alex Dima, realizator RTI: „Drumul ăsta pe unde am venit noi, de 2 km. V-ați putea întâlni cu Bara?”

Simion Pop, primar Secaș: „Cu Bara mă pot întâlni, dar cât facem? 600 de locuitori.”

Milioane de lei de la Guvern pentru funcționare și investiții

O comasare ar însemna reduceri de posturi și costuri. În instituție lucrează 8 oameni. Primăria încasează 1.500.000 de lei din taxe și impozite. Pentru funcționare și investiții, Guvernul trimite aici 4.500.000 de lei pe an. Din PNRR, cu aproape 2.000.000 de lei s-au pus și aici piste de bicicletă.

Domnul Onețiu răspunde de taxe și impozite. Mai tot timpul stă. Oamenii își plătesc taxele la începutul anului, când au și ceva reducere, după care nu-l mai deranjează. Postul său e prevăzut în grila de funcționare a instituției și nimeni nu-l poate mișca din scaun.

Sincron Sorin Grindeanu, președinte PSD: „Comasarea. Știu, toate partidele au vorbit despre asta, dar noi, inclusiv aici, și PSD nu a făcut-o.”

Și nici nu sunt șanse să se întâmple, pentru că politicienii noștri nu pot sau nu vor să facă mai mult pentru a rezolva această problemă.