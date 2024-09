„România, te iubesc!”, duminică de la ora 18.00. „Reabilitare, în nisipuri mișcătoare” în proiectul lărgirii plajelor

Colegul nostru, Cosmin Savu, ne prezintă ancheta „Reabilitare, în nisipuri mișcătoare”. Însă, până atunci, Cosmin este alături de noi și ne spune ce a descoperit la mare.

Cosmin Savu: Este un proiect necesar reabilitarea costieră. Marea erodează, era nevoie, dar avem și bani. Sunt bani europeni, aproape 1.000.000.000 euro.

Cu banii ăștia puteam să transform litoralul românesc într-o bijuterie. Lucrările astea ar fi putut să aducă foarte mult plus valoare. Ar fi putut să aducă nu turiști străini, pentru până la urmă, turismul este beneficiarul litoralului românesc. Jumătate din locurile de cazare din România sunt pe litoral. Lucrările astea au început destul de prost, cu stângul, trebuiau începute cu ani în urmă. S-au pierdut și bani europeni pentru că s-au mișcat foarte greu. Părerea mea că cei care au fost lăsați să administreze toate aceste lucrări, respectiv Apele Române, Dobrogea, Litoral, nu au fost pregătiți”,

Roxana Hulpe: Dar Cosmin, ei în când au câștigat licitațiile nu aveau niște condiții foarte clare?

Cosmin Savu: „Acolo sunt niște antreprenori străini, niște firme. E o firmă olandeză în sudul litoralului astăzi, cei care lucrează și care aveau strict în caietul de sarcini așa au și câștigat proiectul, că nu se lucrează în sezon și se pare că au fost dependenți de acest contractor.

Cei de la Apele Române au închis ochii și au reușit să creeze un haos în vara asta pe litoral, pentru că erau șantiere deschise, cu turiști în în costum de baie, care se plimbau printre utilaje. Deci a fost ceva, ceva foarte urât și foarte grav, pentru că era risc de accidente, erau riscuri, apa era tulbure. Da, Cosmin, de ce nu se poate și la noi întâmpla o treabă ca la carte la început până la sfârșit, ce tot timpul trebuie să apară. Noi ne uităm la antreprenorii ăștia care sunt străini, dar totul s-a făcut românește, cu acceptul autorităților noastre. Da, Ministerul Mediului, la Apele Române, București central, Apele Române, Dobrogea, Litoral. Aici au fost niște lanțuri de răspundere care din păcate nu și-au făcut treaba.

În povestea mea, o să vedeți, am luat-o din nord, de la Periboina, din Delta Dunării, unde colegul Paul descoperise la un moment dat că firma, o altă firmă, austrieci de data asta, lucrau în plină rezervație cu utilaje grele, deși era interzis și iarăși prin caietul de sarcină și asumaseră să vină pe mare să nu tulbure Delta Dunării. Din păcate, acolo lucrările s-au oprit și acum au schimbat legea ca să poată să intre prin rezervație. Deci o să fie o o tot se va lucra prin rezervație, deci tot acolo se va ajunge. Până la alte tronsoane. Mamaia, erau un proiect acolo de 70m până în 100 de metri de mal de țărm, de litoral, s-a lungit foarte tare, suntem la maraton să ajungem să intrăm.”

Cosmin Savu: „Eu am făcut un exercițiu mergând desculț dintr-un cap în al altuia și am făcut asta acum câteva săptămâni. Și acum am probleme la picioare. În primul rând de la calitatea nisipului. În proiect trebuia să fie adus din albia Dunării. Așa a fost, pentru că nisipul vechi al litoralului românesc este cel depus de Dunăre. De-a lungul anilor. Ia cel nisip fiind galben, pe care ni-l amintim, economic au preferat acum să-l aducă din mare. Îl aruncă de trei ori și nu doar de două ori cum era prevăzut.

