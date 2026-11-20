Sunt aşteptate perturbări importante în reţeaua de transport în comun STIB (Bruxelles) şi DeLijn (Regiunea Flamandă).

Potrivit unui comunicat al MAE, transmis vineri AGERPRES, cetăţenii români sunt sfătuiţi să verifice informaţiile actualizate anterior călătoriilor, să ia în calcul rute alternative şi să aloce timp suplimentar deplasărilor, în special în Bruxelles.

Informaţii despre circulaţia transportului public din Bruxelles şi Regiunea Flamandă sunt disponibile pe paginile oficiale ale operatorilor: https://www.stib-mivb.be/ şi www.delijn.be.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 şi +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă pot apela numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: https://bruxelles.mae.ro, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă", "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.