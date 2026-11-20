Astfel, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, în intervalul 20 noiembrie, ora 11:00 - 21 noiembrie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Tisa - pe sectorul aferent S.H. Valea Vişeului, Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza, Lăpuş (judeţul Maramureş), Tur - bazin amonte Acumularea Călineşti Oaş şi afluenţii aferenţi sectorului aval Acumularea Călineşti Oaş (judeţul Satu Mare) şi Someşul Mare - bazin amonte S.H. Nepos şi afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Nepos (judeţul Bistriţa-Năsăud), scrie Agerpres.

Fenomene hidrologice similare se vor înregistra şi pe parcursul zilei de vineri, între orele 11:00 - 16:00, în bazinul hidrografic Arieş - în amonte S.H. Câmpeni (judeţul Alba).

De asemenea, atenţionarea vizează, în intervalul 20 noiembrie, ora 20:00 - 21 noiembrie, ora 12:00, cursul râului Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş).