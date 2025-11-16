Preotul Damaschin, instituția binelui din inima Moldovei. Cartier de case pentru sărmani, clinică și tabere de copii la mare

Mii de mame din Moldova nu merg la medic. Măcinate de boli, multe dintre ele mor în mizerie și lasă în urma lor copii nevinovați în suferință.

Este realitatea care l-a zdruncinat pe preotul Damaschin și l-a determinat să construiască o clinică pentru acești oameni.

A costat 3 milioane de euro. Acum, mamele și copiii sunt aduși la tratament și beneficiază de medicamente și susținere. Este o metodă prin care se face prevenție, se curmă suferință, se salvează vieți.

O nouă dimineață. Loredana și Ștefan îi încarcă preotului portbagajul cu daruri. Două ceasuri mai târziu, după un drum lung, le descarcă în ordinea în care le-a așezat.

Rând pe rând, bagajele sunt duse în casa vopsită în culorile tricolorului. Ei sunt copii mamei Veronica, pe care a descoperit-o acum 4 ani într-o cocioabă, înconjurată de copii în plină suferință. Avea un cancer în faza terminală.

”O mamă bună, iubitoare, curată și care se pare că va pleca dintre noi. E foarte greu să vorbesc. În următoarele zile… e foarte greu să vorbesc, cred că e cel mai greu caz cu care m-am întâlnit până acum”.

Câteva zile mai târziu, femeia s-a stins. Cinci copii au rămas fără mamă. În două luni, casa a fost în picioare. Preotul marcat de suferința acestei familii și de neputința în care se zbat mamele care nu ajung la timp în fața unui medic a căutat o soluție.

”Este modelul mamei care nu își caută de sănătate nu că nu vrea, ci pentru că prioritatea ei să pună pe masă…”.

De la această poveste și nevoie a apărut ideea înființări unei clinici. A fost deschisă anul trecut și poartă numele mamei Veronica. Peste 30.000 de oameni i-au călcat pragul până acum.

Preotul Dan Damaschin: ”Am constatat că munca mea de a cerși pe la cabinete medicale ajutor pentru mamele neasigurate, pentru mamele cu mulți copii, pentru oameni care nu aveau bani să-și permită un medic corespunzător, nu m-a ajutat foarte mult ca să pot să previn drame”.

”În special mamele noastre, că toți avem mame și copii din familii cu probleme, au dreptul la demnitate și dreptul la sănătate, așa cum se spune în litera legii și care în realitate, nu se asigură, că noi știm treaba aceasta”.

Aduce cu autocarul oameni din toată Moldova pentru a-i trata gratis

A cumpărat hotelul cu un milion de euro. Și a mai băgat aproape 2 milioane de euro în amenajarea și dotarea clinicii cu aparate de ultima generație.

”Suntem singura entitate din România care face RMN gratis. Chiar și în contracte de asigurări. Dacă îl facem, omul nu plătește nimic”.

Pentru mai toți oamenii care ajung aici, consultația este gratuită. Iar ca oamenii să ajungă aici, de trei ori pe săptămână autocarul portocaliu bate Moldova în lung și în lat și îi strânge.

Din Dagâța, urcă în autocar toți copiii mamei Veronica. Vin la control. Valentin, mezinul familiei, se așează pe locul din față. Marta este asistent social. Se ocupă de organizare.

”- Avem mii de mame care nu știu ce înseamnă să faci un control medical, da?

- Mii?

- Da.

- O, Doamne…”.

Din câteva sate, autocarul se umble. Valentin e bucuros că a ajuns la oraș. O armată de asistente și angajați îi preiau și triază. După care, rând pe rând, ajung în fața doctorilor.

”Statul ar trebui să fie recunoscător pentru că această prevenție, care nu se face în nicăieri în România, degrevează urgențele de la pediatrie când merge copilul cu febră, adică eu pe ei îi scutesc cumva de câteva zeci de cazuri pe zi care vin la mine să ajungă la ei”.

La clinica pentru cei săraci, un medic a terminat facultatea cu bursă de la părintele Damaschin

Costurile pentru clinică sar de 200.000 de euro pe lună.

”- Și când trageți linie, de la stat cât luați?

- 25 la sută.

- Restul?

- Cutia milei”.

Se mai adaugă încă 100.000 de euro pe lună pentru alte proiecte, case în construcție și așa mai departe. Bani din donații.

”Acest cabinet este foarte dorit de mine, pentru ca mamele să fie tratate cu demnitate, să fie respectate. Că nu prea se întâmplă cu mamele neasigurate sau cu mulți copii. Ca femeia să fie regină”.

Ceva mai târziu, în acest cabinet o mamă află că va avea un băiat. În cabinetul de stomatologie e zarvă mare. În sala alăturată, Valentin este la radiografie, după care ajunge în fața doctorului Dragoș Bălănici. Medicul a fost bursier al părintelui.

Dragoș Bălănici, medic: ”Eu l-am cunoscut pe părintele în anul întâi de facultate la medicină și atunci aveam nevoie de sprijin tocmai pentru am putea continua studiile. El s-a oferit să mă ajute”.

A cunoscut-o pe mama Veronica. A încercat să o ajute, dar a fost prea târziu.

După ce termină controlul în clinică, rând pe rând, pacienții merg la masă. În camera de lângă, un preot stă de vorba cu ei.

”Părintele află dacă sunt probleme, daca vorbim de mame bătute, abuzuri… aflăm. Și putem ști cum mergem mai departe. După o asemenea consiliere știm care e starea familiei. Și felul ăsta a mai trecut o juma de an. Și am rostogolit bolovanul mai încolo”.

”Vine mama aici, o duc la medic, îi dau ok că e sănătoasă și când pleacă, pentru fiecare copil, primește orez, paste, ulei, fasole, aici niște dulciuri donate pentru cei mici, scutece, lapte praf. Cașcaval și cărniță și când pleacă acasă, mama are mâncare pentru copii”.

”Nu mai e copilul din ultima bancă. Copilul care vine de la mare se întoarce cu alte repere”

Nicolae e responsabil cu împărțirea alimentelor. Și medicamentele prescrise de medici sunt tot gratuite. Și când toată lumea e gata, controlată și hranită, autocarul portocaliu face cale întoarsă.

274 de case au fost date unor familii până acum. La marginea Iașiului, preotul a construit un mic cartier de case.

”Familii care se adaptează la mediul de viață urban, școală, biserică și moralitate. Nu e ușor. Regulile trebuie să fie respectate. Dacă mama stă cu copiii acasă și este și un tată, el trebuie să meargă la muncă obligatoriu”.

Într-o casă s-a amenajat un afterschool, pentru că educația e șansă la salvare.

Ne punem din nou pe cale și ajungem în Neamț, lângă Humulești. Ei sunt copiii mamei Loredana. A murit acum câteva luni în urma unei boli complicate. A lăsat în urma 16 copii, pe care preotul Damaschin i-a luat în grijă.

”Denisa, Narcisa, Iulia, Denisa … m-am pierdut…Ea s-a mutat la cer și ne-am apucat să facem casa, dincolo de Ozana, să încapă toți în casa, la masa, la patul lui”.

Casa e în picioare. Și, din nou, arată lumii ce face și cere ajutor. Pentru acești copii și pentru mulți alții, a apărut povestea care poartă numele ”Marea vieții”. Peste 1.600 de copii ajung în fiecare vară la mare. Pentru ei, preotul a cumpărat un hotel în Eforie Nord.

”Trebuie să te duci la toaletă, cu 300 de copii, de pildă, n-ai cum să mergi și ei se speriau. Era dificilă organizarea și atunci ne-am pus în gând să facem tabăra noastră. Așa, ăsta e sentimentul, redăm demnitatea. Nu mai e copilul din ultima bancă, copilul care vine de la mare se întoarce cu alte repere. Se face baie în fiecare zi, patul tău, lenjeria ta, îți schimba viața”.

De grija altora, uită de propria boală. Dacă ar fi mai mulți ca el, lumea ar deveni un loc mai bun

Seara, se întoarce în căminul bursierilor. Copiii meșteresc, iar preotul se pune pe gătit. Sunt puținele momente când se întâlnește cu familia.

”Ei sunt feciorii mai mici. Unul la facultatea de medicină, altul la liceu”.

Mai are doi copii care sunt deja medici. Cât am petrecut împreună am tot auzit un sunet care vestea că ceva nu e în regulă.

”Diabetul meu de toate zilele…”.

E motivul pentru care, din oră în oră, soția îl sună și-i amintește să mănânce.

Gulașul e gata și peste 100 de copiii se așează la masă. E o mică parte din marea familie pe care preotul Dan Damaschin a strâns-o și a pus-o pe picioare aici, în inima Modovei.

E o bucată de Românie care, dacă ar rămâne neglijată, s-ar pierde în sărăcie. Ce se întâmplă aici e însă dovada că se poate, că dacă depui efort, dacă îți pasă de oamenii de lângă, dacă un preot înțelege sensul și valoarea misiunii pe care o are, cu educație și empatie apar roade, se schimbă vieți.

Rețeta descoperită ar trebui multiplicată, iar dacă se va întâmpla, țara aceasta, oamenii ei, ar arăta cu siguranță altfel. Mai bine.

