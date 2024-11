Preotul Dan Damaschin a lansat o nouă campanie menită să le aducă bucurie copiilor sărmani din Iași

Preotul misionar Dan Damaschin își propune să le ofere îmbrăcăminte și produse de igienă, însă are nevoie de sprijin, din partea oamenilor cu suflet mare.

Cei mici își doresc haine călduroase și dulciuri, în timp ce părinții abia reușesc să le pună pe masă hrană.

Bianca are 6 copii, pe care îi creşte împreună cu soțul, într-o casă de la marginea comunei Sinești. Mezina familiei are abia 2 luni, iar Delia, fata cea mare, 10 ani.



Delia Mihaela Băiceanu, elevă: ”O ajut pe mama, mai stau cu bebeluşii”.

Reporter: Ai grijă de toți frățiorii tăi?

Elevă: Da.

Reporter: Ți-ai dori să Primeşti ceva de la Moș Crăciun?

Elevă: ”Da, mi aș dori să primesc jucării și să avem sănătate. Mi-aș dori un brad de Crăciun”.

Copiii au dorințe simple și pot spera la împlinirea lor doar de o dată pe an.

Pentru familia Biancăi, sprijinul primit de la părintele Dan Damaschin a devenit vital.



Bianca Băiceanu, mamă: ”Am născut Acu 2 luni, am coborât la biserică și am spus la părinte: n am, părinte, nici bani de dus acasă. Mi a ieșit în cale și m a ajutat. Vine Crăciunul, ca mama… ca mamă sunt foarte tristă, că nu este”.

Până de Crăciun, preotul din Iași și-a propus să ofere haine și încălțăminte pentru mai bine de 10.300 de copi sărmani, din tot județul.



Preotul Dan Damaschin, fondatorul Asociației „Glasul Vieții”: ”Trebuie să apelăm la și mai mulți spiriduși, la și mai mulți oameni de bine. Aceşti copii, în mediul în care cresc, visează la o pereche de ghete, visează la o geacă groasă, la un pantalon călduros, Visează să meargă cu demnitate prin sat, cu trăistuța, cu sacoșa, cu colindul”.



Campania "Grăuntele de iubire" a ajuns la cea de a 20-a ediție. Cei care vor să se implice îi pot scrie părintelui, pe rețelele sociale, sau îl pot căuta la biserica din curtea maternității "Cuza Vodă" din Iași.

