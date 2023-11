Centrul „Veronica” din Iași e aproape gata. De câți bani mai are nevoie să funcționeze primul centru medical pentru sărmani

Centrul „Veronica” - ridicat la Iași, cu bani din donații - va îngriji cu prioritate femeile însărcinate, mamele singure şi copiii.

Clinica va avea 24 de cabinete medicale cu diferite specializări, un centru de fizio-kineto-terapie, un centru de consiliere pentru cei cu adicții, dar și o cantină socială.

Serviciile medicale gratuite vor fi acordate în baza unor anchete sociale.

Veronica Huțanu creşte singură șase copii. Muncește din greu pentru ca cei mici să nu simtă lipsurile, dar nu are bani şi pentru a se îngriji de sănătate. Este doar una dintre femeile care vor beneficia de servicii gratuite.

Veronica Huțanu: „Posibilitatea de a merge undeva pe banii mei la spital nu am. Adică muncesc de dimineață până seară pentru a întreține copiii, cu mâncare și la școală.”

Preotul Dan Damaschin a strâns banii necesari din donații, iar acum, după 2 ani și jumătate, clinica este aproape gata.

„Am pus scară exterioară de 5 centimetri și lift, am dărâmat tot ce a fost aici, aici a fost .... tot. Așa, am făcut izolație exterioară, am schimbat geamurile” a explicat părintele.

Dan Damaschin, preot: „Dacă undeva în ianuarie începeam să dărâmăm ceea ce era aici, acum, iată, suntem într-un stadiu aproape 90% de amenajare. Cred că Veronica este un proiect unicat, aș spune eu, pentru serviciile sociale din România, și asta pentru că sunt atât de mulți oameni sărmani.”

Loredana Spânu, voluntar: „În ultimii ani, zi de zi, au intrat în biserică de la maternitate, cel puţin 3-4 mame care aveau nevoie mare de ajutor medical.”

Centrul va fi dotat cu aparatură de ultimă generație.

Dan Damaschin, preot: „Dacă avem banii necesari vom putea avea o clinică cu internare de zi, cu RMN, cu CT, cu analize, stomatologie, medicină de familie, şi toate specialitățile medicale. Plus o capelă și un centru de consiliere pentru adicții.”

Părintele își dorește ca totul să fie gata până la Crăciun, însă mai are nevoie de 1.250.000 de euro pentru finisaje, racordare la utilități, mobilier și aparatură medicală.

