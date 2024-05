Balul Vieții, organizat de părintele Dan Damaschin pentru ca 3.000 de copii sărmani să aibă cadouri de Paște. ”E ca un vis”

O serbare câmpenească, cu bucate tradiționale și muzică populară, la care intrarea a fost o donație pentru cei mai bine de 3.000 de copii sărmani.

Balul Vieții a avut loc în satul Poiana cu Cetate, la o pensiune pe care gazdele au pus-o la dispoziție gratuit pentru această faptă bună de Paște.

Aici, invitații - donatori care susțin de ani de zile Asociația Glasul Vieții a preotului Dan Damaschin, au îmbinat voia bună cu ajutorarea semenilor. Prin donațiile lor, peste 3.000 de copii din cei 10.000 pe care îi ajută părintele an de an vor primi acum cadouri. Denisa este unul dintre acesti copii.

”Reporter: Ce ți-a adus de Paște părintele?

Fetiță: Mi-a adus hăinuțe, papucei, tricouri, maletuțe. De toate”.

”Ionela Bălteanu, mamă: Am vreo 7-8 ani de când ne ajută cu ce avem nevoie. Hăinuțe, alimente, încălțăminte.

Reporter: V-ați fi permis dacă nu ați fi avut acest ajutor constant?

Ionela Bălteanu: De unde, trebuie să ai un serviciu stabil să îți permiți. E de folos”.

Loredana Acasandrei, gazdă: ”An de an am urmărit și vedeam că îi rămâneau părintelui 7.000 de copii, 5.000, anul acesta au rămas mai puțini. Și am zis să mă mobilizez să facem evenimentul acesta, Balul Vieții, poate ajungem la zero”.

Bărbat: ”Știm că are inițiative de a ajuta copiii și îl cunoaștem de ani de zile, face lucruri mari, numele dumnealui a ajuns și pe la rudele noastre din străinătate. Este remarcabil”.

Dan Damaschin, fondator Asociația Glasul Vieții: ”Este absolut normal să petrecem sărbatorile pascale într-o atmosferă tradițională, românească, cu multă bucurie, lumină în suflet și avem și ocazia să facem și o faptă bună. Din lunga listă cu 10.000 de copii, mai avem încă 3.600 fără donator și în felul acesta mai adunăm și ceva bucurie pentru cei sărmani”.

De la bal nu au lipsit bucate tradiționale, de la aperitive de casă până la fasole cu afumături și nici muzica populară.

”Reporter: Ce ați gătit pentru invitați?

Florin Popovici, bucătar: O fasole cu scăriță afumată făcută la foc domol, cam trei ore a durat, și a ieșit ceea ce vedeți.

Reporter: Ce ați pus?

Florin Popovici: Ceapă, usturoi, bulion, cimbru și puțin suflet”.

Carmen Macovei, cântăreață: ”Părintele zi de zi se străduiește să umple mesele celor care au atâta nevoie. Și, din acest motiv, vin cu toată inima”.

Persoanele interesate să sprijine familiile sărmane pe care părintele Dan Damaschin le susține o pot face cu o donație în conturile Asociației Glasul Vieții.

Asociația Glasul Vieții (CIF: 31539898)

Cont: Banca Transilvania (COD SWIFT: BTRLRO 22)

RO64BTRLRONCRT00W8759401 (RON)

RO49BTRLEURCRT00W8759401 (EURO)

RO89BTRLUSDCRT00W8759401 (USD)

RO17BTRLGBPCRT00W8759401 (LIRE)

