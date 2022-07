Primăria din Huși a pus la dispoziția CNI un teren în pantă pentru construirea unui teren de fotbal

CNI a desemnat o companie care să construiască în schimbul a peste un milion de euro o bază sportivă cu teren de fotbal într-un cartier din Huși, investiție pentru care primăria nu trebuia să contribuie cu niciun leu și să asigure doar terenul necesar, scrie Vremea Nouă.

Problema a apărut după ce la fața locului a venit proiectantul lucrării, care a constatat că terenul pus la dispoziție de primărie este în pantă, cu o înclinație de peste 7 metri de la un capăt la altul.

Primar: ”Nu am știut că e așa o pantă”

În aceste condiții, CNI a transmis primăriei că trebuie să plătească 418.000 lei pentru nivelarea terenului, iar acum municipalitatea hușeană nu mai vrea să i se facă nicio bază sportivă.

”Nu am știut că e așa o pantă acolo”, a încercat să se scuze primarul Ioan Ciupilan, în condițiile în care este un dat al naturii faptul că orașul Huși este amplasat între dealuri. „Îmi însușesc eu că am văzut prost acest teren. Alt teren în municipiul Huși nu am găsit. Avem două variante, una e să nu fim de acord, nu predăm terenul și investiția nu începe”, a spus primarul.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 29-07-2022 11:50