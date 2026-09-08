Media notelor primite de Radu Drăguşin este 4,67, scrie Agerpres.

Fiorentina are nu mai puţin de cinci jucători în această echipă a celor mai slabi jucători din Serie A. Gruparea toscană a început dezastruos sezonul, cu înfrângeri pe linie în primele trei etape, şi este lanterna roşie, cu un singur gol marcat şi nouă primite.

Fiorentina l-a readus luni pe Paolo Vanoli în funcţia de antrenor, la o zi după ce s-a despărţit de tehnicianul Fabio Grosso.

Echipa celor mai slabi jucători din campionatul Italiei după trei etape, în viziunea TuttoMercatoWeb, este următoarea: David de Gea (Fiorentina) 5,17 - Joao Mario (Fiorentina) 4,50, Redouane Halhal (Venezia) 4,75, Radu Drăguşin (Fiorentina) 4,67, Victor Valdepenas (Fiorentina) 5,00 - Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 5,00, Nicolo Fagioli (Fiorentina) 5,00, Simon Sohm (Venezia) 5,25 - Zakaria Aboukhlal (Torino) 5,25 - El Bilal Toure (Parma) 5,17, Nikola Stulic (Lecce) 5,00.