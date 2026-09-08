Ulterior, două dintre tablouri au fost găsite abandonate în grădina reședinței-muzeu, scrie news.ro, care citează Le Figaro.

Potrivit primelor informații, cei doi hoți au pătruns în muzeu după ce au spart un geam. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi arată în timp ce taie tablourile.

Alarma de securitate s-a declanșat la ora 5:48, însă cei doi au avut timp să fugă cu patru tablouri înainte ca poliția să ajungă la fața locului.

„În această dimineaţă, două persoane au pătruns prin efracţie în Muzeul Renoir şi au furat patru opere de artă", a declarat Bryan Masson, primarul de extremă dreapta al oraşului Cagnes-sur-Mer.

„Fiind surprinşi de camerele de supraveghere video ale oraşului, cei doi au fugit, abandonând unul dintre tablourile furate în timp ce fugeau", a spus el, adăugând că primăria a estimat valoarea operelor furate la 9 milioane de euro.

Primarul a declarat că autorităţile au reacţionat în cinci minute.

„Alarma muzeului s-a declanşat la ora 5:48 dimineaţa. La ora 5:53 dimineaţa, adică doar cinci minute mai târziu, poliţia noastră municipală era deja la faţa locului", a spus el.

În grădina muzeului, anchetatorii au găsit două genți cu fermoar care ar putea să le aparțină hoților.

Două tablouri, găsite în grădina muzeului

După jaf, două dintre cele patru tablouri furate au fost găsite abandonate în grădina reședinței-muzeu. Informația a fost anunțată de primarul localității Cagnes-sur-Mer.

Muzeul este amplasat în domeniul Collettes, ultima reședință a pictorului Pierre-Auguste Renoir.

Colecția muzeului este relativ restrânsă și cuprinde zece tablouri originale ale lui Renoir și aproximativ 40 de sculpturi. De asemenea, aici se află mobilierul pictorului, obiecte personale, fotografii și arhive.

Furtul de la Cagnes-sur-Mer are loc la mai puțin de un an după jaful comis în plină zi la Luvru, în Paris. Atunci au fost furate opt obiecte, în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro.

Cei patru suspecți ai jafului de la Luvru au fost arestați, însă obiectele furate nu au fost găsite, în ciuda căutărilor ample efectuate de anchetatorii francezi în regiunea Parisului și a colaborării cu poliția din Belgia, Italia și din alte țări.

Europol a declarat luna trecută că hoții de artă din Europa comit jafuri din ce în ce mai violente.

Potrivit agenției europene, bandele specializate au fost înlocuite de grupuri ad-hoc de oportuniști, recrutați prin intermediul rețelelor sociale.