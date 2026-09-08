Așa se arată într-o hotărâre de marți a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care fusese sesizată de un yemenit instalat în Țările de Jos, relatează Agerpres.

Când un stat european 'stabileşte o politică de imigraţie luând în considerare legăturile familiale', 'nu poate fi obligat la recunoaşterea căsătoriilor poligame care ar fi în conflict cu propria sa ordine juridică', au decis judecătorii de la Strasbourg.

Dosarul în cauză este al unui yemenit în vârstă de 56 de ani care are trei soţii în ţara sa. Bărbatul este din 2018 rezident în Ţările de Jos, unde a primit azil şi unde şi-a putut aduce una dintre soţii şi pe cei opt copii pe care îi au împreună.

Însă, autorităţile olandeze au refuzat intrarea pe teritoriul lor a celor cinci copii ai yemenitului născuţi din alte două căsătorii, pe motiv că 'poligamia este interzisă în Ţările de Jos', aminteşte CEDO.

Tatăl a contestat fără succes decizia în instanţele din Ţările de Jos, cu argumentul că nu este vorba despre a facilita un mariaj poligam, întrucât nu dorea să le aducă în Europa pe celelalte două soţii, ci doar pe ceilalţi copiii ai săi.

El a sesizat ulterior CEDO, considerând că i-a fost încălcat dreptul la respectarea vieţii de familie.

CEDO nu i-a dat câştig de cauză, subliniind în hotărârea sa că reclamantul ar fi putut să divorţeze de celelalte două soţii, aşa cum autorităţile olandeze îl invitaseră să facă, însă el refuzase.

'Faptul că poligamia este proscrisă în toate statele membre ale Consiliului Europei arată că există un puternic consens european în materie', au notat judecătorii. În aceste condiţii, 'statele membre dispun de o mare latitudine pentru a decide să acorde sau nu beneficiul reîntregirii familiale taţilor şi copiiilor proveniţi din căsătorii poligame', au concluzionat ei.