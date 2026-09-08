Potrivit hidrologilor, la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, debitul fluviului a ajuns la 1.400 m³/s marţi dimineaţă, în condiţiile în care media multianuală a lunii septembrie este de 3.800 m³/s. Pentru ziua de 14 septembrie, specialiştii prognozează o posibilă scădere până la aproximativ 1.300 m³/s. „Este una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani”, mai spun reprezentanţii „Apele Române”, potrivit News.ro.

„Fluviul Dunărea traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani, fiind sub presiunea debitelor extrem de scăzute. La intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, debitul a ajuns la 1.400 m³/s în această dimineaţă, potrivit diagnozei INHGA, în condiţiile în care media multianuală a lunii septembrie este de 3.800 m³/s. Şi în aval de Porţile de Fier se observă această tendinţă, debitul fiind în scădere la Gruia şi Calafat”, informează, marţi, specialiştii Apele Române Jiu, care monitorizează permanent evoluţia fluviului.

Aceştia avertizează că, pentru următoarea perioadă, prognoza hidrologică indică o posibilă scădere până la aproximativ 1.300 m³/s pe 14 septembrie, ceea ce înseamnă „mai puţină apă disponibilă” într-un fluviu care „susţine activităţi esenţiale pentru economie şi pentru comunităţile riverane”.

Nivelurile scăzute ale Dunării creează dificultăţi pentru navigaţie

„Pentru navigaţie, primele efecte se văd în teren. Nivelurile scăzute ale fluviului înseamnă adâncimi mai mici pe anumite sectoare, restricţii sau dificultăţi pentru navigaţie şi necesitatea adaptării încărcăturii navelor. Fiecare centimetru contează atunci când adâncimea apei devine insuficientă pentru desfăşurarea în condiţii normale a transportului fluvial”, precizează specialiştii Apelor Române.

Potrivit acestora, Dunărea are un rol strategic pentru energie, în condiţiile în care debitul fluviului este important pentru funcţionarea sistemului energetic, inclusiv pentru producţia hidroenergetică şi pentru asigurarea condiţiilor necesare funcţionării unor obiective energetice care utilizează apa Dunării.

Debitul foarte scăzut pune presiune şi asupra infrastructurii energetice

„Un debit foarte scăzut înseamnă o presiune suplimentară asupra infrastructurii energetice, într-o perioadă în care cererea de energie poate fi ridicată”, explică sursele citate, amintind că apele fluviului sunt importante şi pentru agricultură, irigaţii şi pentru alimentarea cu apă a multor localităţi.

Potrivit specialiştilor de la Apele Române, un fluviu cu un debit de aproximativ 1.400 m³/s, în condiţiile unei medii multianuale de 3.800 m³/s pentru luna septembrie, înseamnă „un deficit hidrologic major şi un semnal pentru toate sectoarele care depind de această resursă”.

„Apa nu este o resursă infinită. Iar atunci când Dunărea scade, efectele se propagă mult dincolo de albia fluviului”, mai spun specialiştii Apelor Române.