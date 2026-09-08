Inițiativa pune acum la dispoziția elevilor, părinților și profesorilor o suită de resurse gratuite menite să faciliteze recunoașterea și prevenirea riscurilor din mediul digital, instrumente ce pot fi utilizate atât acasă, cât și în cadrul orelor de curs.

Necesitatea acestei educații este subliniată de o realitate îngrijorătoare. Conform studiului „Siguranța copiilor în mediul online”, realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, un copil din patru nu discută cu nimeni despre experiențele negative trăite pe internet. Deși aproximativ trei sferturi dintre elevi se declară în siguranță online, aceștia se confruntă frecvent cu accesarea accidentală a unor materiale nepotrivite, infectarea dispozitivelor cu programe malițioase, compromiterea conturilor sau primirea unor mesaje cu conținut sexual.

Pentru a contracara aceste pericole, proiectul #SiguranțaOnline recomandă o serie de instrumente educative adaptate fiecărei categorii de utilizatori.

Copiii și adolescenții pot accesa quiz-uri interactive, testul „The Tricky Test” sau seria de povești „The Websters”, care ilustrează riscurile și comportamentele protective. De asemenea, campania susținută de Mastercard introduce materialul video „Parola de familie”, un mecanism simplu de verificare a solicitărilor aparent venite din partea unor apropiați, în timp ce Poliția Română a elaborat „Ghidul Super-Eroului Sigur” pentru prevenirea situațiilor de risc.

Resurse gratuite pentru elevi, părinți și profesori

Proiectul național #SiguranțaOnline reunește și recomandă o serie de resurse gratuite, dezvoltate atât în cadrul proiectului, cât și de partenerii săi, prin care elevii, părinții și profesorii pot învăța să recunoască tentativele de fraudă, mesajele suspecte, conținutul manipulat și alte riscuri din mediul digital.

Pentru copii și adolescenți:

Quiz-urile #SiguranțaOnline îi ajută să își verifice cunoștințele despre fraude, mesaje suspecte și programe malițioase. Pentru cei mai tineri este disponibil și The Tricky Test , o experiență interactivă dedicată siguranței online;

, o experiență interactivă dedicată siguranței online; Seria „The Websters” prezintă, prin povești și situații ușor de înțeles, riscurile pe care copiii le pot întâlni pe internet și comportamentele care îi pot proteja;

Materialul video „Parola de familie”, parte din campania susținută de Mastercard, explică un mecanism simplu prin care copiii pot verifica dacă o solicitare aparent venită din partea unei persoane apropiate este reală.

Recomandările preventive pentru elevii de toate vârstele, reunite de Poliția Română în „Ghidul Super-Eroului Sigur”, îi ajută pe copii să recunoască situațiile de risc și să adopte comportamente care îi protejează la școală, acasă și în spațiul public.

Pentru părinți:

Părinții sunt încurajați să își testeze vigilența digitală prin quiz-uri specifice și să consulte ghidurile DNSC privind configurarea controlului parental, autentificarea în doi pași, protejarea datelor bancare și evitarea rețelelor Wi-Fi publice. La rândul lor, profesorii pot integra aceste materiale în orele de dirigenție pentru a discuta deschis despre conturi false, cyberbullying, manipularea identității, fraude și modalitățile corecte de a cere ajutor.

Specialiștii subliniază că instrumentele tehnologice de control parental nu pot înlocui dialogul. Prima regulă de siguranță rămâne comunicarea. Copiii trebuie să știe că pot povesti unui adult de încredere despre orice situație inconfortabilă, fără teama de a fi certați sau de a li se retrage accesul la internet.

Pentru începutul anului școlar, familiile sunt sfătuite să stabilească împreună reguli clare. Copiii nu trebuie să comunice parole, date personale sau informații bancare în jocuri sau pe rețelele sociale, iar aplicațiile trebuie descărcate doar din surse oficiale, cu setările de confidențialitate verificate periodic. Orice mesaj care induce panică sau solicită o acțiune urgentă trebuie verificat printr-un canal separat, iar în familie este recomandat să fie stabilită o parolă secretă comună. De asemenea, accesarea linkurilor suspecte sau aprobarea plăților fără acordul unui adult este strict interzisă, orice experiență neplăcută urmând a fi discutată imediat.

Mai multe informații și resurse gratuite sunt disponibile pe platforma www.sigurantaonline.ro, iar incidentele de securitate cibernetică pot fi raportate către DNSC la numărul 1911 sau prin platforma pnrisc.dnsc.ro.