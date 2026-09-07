Cartea de identitate model 1997 rămâne valabilă ca act de identitate până la data înscrisă pe document. Data de 3 august 2031 se referă la folosirea ei ca document de călătorie în UE și Spațiul Schengen, arată autoritățile.

Ce se întâmplă cu buletinul vechi

Cartea de identitate model 1997 continuă să fie emisă până la generalizarea emiterii noilor documente – cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS).

Cei care au deja un astfel de document și acesta este încă valabil îl pot utiliza până la expirare. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate, la cererea titularului.

Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării.

Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări precum schimbarea numelui, prenumelui, datei nașterii sau adresei de domiciliu, dar și în anumite situații administrative privind localitatea sau strada de domiciliu.

CEI și CIS: care este diferența dintre cele două

Noile documente de identitate au același format, de tip card bancar, însă între ele există diferențe importante.

Cartea electronică de identitate (CEI) are un cip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Este recunoscută ca document de călătorie și în alte state, printre care Republica Moldova și Turcia.

De asemenea, are mecanisme avansate de securitate a datelor personale și poate fi solicitată la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

CEI poate fi folosită și pentru autentificarea online și pentru semnătura electronică. În plus, adresa de domiciliu nu este tipărită pe card, aceasta fiind stocată electronic și putând fi actualizată fără eliberarea unui nou document în cazul schimbării adresei.

Cartea de identitate simplă (CIS) are același format de card, dar nu oferă funcțiile electronice ale CEI și nu poate fi folosită ca document de călătorie.

CEI poate fi solicitată inclusiv pentru copiii care nu au împlinit 14 ani. Autoritățile precizează că documentul poate fi eliberat începând de la vârsta de 0 ani, cererea fiind depusă de părinți sau de reprezentantul legal, în condițiile prevăzute de autorități.

Pentru copiii sub 14 ani, CEI nu este însă gratuită în aceleași condiții ca prima carte electronică solicitată de o persoană de cel puțin 14 ani.

Cât costă noul buletin

Pentru persoanele de cel puțin 14 ani, prima solicitare a CEI este gratuită, în condițiile programului de finanțare menționat de autorități.

Pentru copiii sub 14 ani, precum și în cazul unei a doua solicitări a CEI, contravaloarea este de 70 de lei. Cei care aleg cartea de identitate simplă trebuie să achite 40 de lei.

Din 1 august 2025, cartea electronică de identitate poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar pentru evidența persoanelor, indiferent de domiciliul sau reședința solicitantului.

Așadar, o persoană nu mai este limitată la serviciul de evidență a populației din localitatea de domiciliu atunci când solicită CEI.

Programările se fac online, prin serviciul pus la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne. Autoritățile recomandă verificarea disponibilității și la serviciile din alte localități în perioadele în care nu mai sunt locuri libere.

CEI nu poate fi obținută prin procură. Solicitantul trebuie să fie prezent fizic la ghișeu pentru preluarea imaginii faciale, a amprentelor digitale, după caz, și a semnăturii. Și ridicarea CEI se face personal, deoarece în acel moment sunt stabilite cele două coduri PIN ale documentului.

CEI are două coduri PIN

CEI are două coduri PIN: unul de patru cifre, folosit pentru autentificare, și unul de șase cifre, utilizat pentru semnătura electronică.

În cazul pierderii sau furtului CEI, titularul trebuie să anunțe cât mai repede autoritățile. Documentul și certificatele electronice înscrise pe acesta pot fi suspendate, blocate sau revocate, astfel încât să nu poată fi utilizate în mod necorespunzător.