„Această decizie protejează securitatea şi suveranitatea Ungariei. Nu presupune ruperea relaţiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenţionează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc şi respectarea regulilor", se adaugă în comunicat.

„Nu vom permite nimănui să pună în pericol suveranitatea Ungariei", a declarat la rândul său, marţi, prim-ministrul ungar Peter Magyar, în parlament, comentând decizia guvernului de a expulza 10 diplomaţi ruşi din ţară.

Ungaria își apără suveranitatea

„Spre deosebire de guvernul anterior, guvernul Tisza... nu va permite nimănui să pună în pericol suveranitatea, libertatea sau independenţa Ungariei şi va proteja independenţa şi suveranitatea ţării pe cale diplomatică, dacă este necesar", a insistat el, citat de MTI.

Ministerul de Externe rus a reacţionat marţi şi a anunţat că va lua măsuri împotriva Ungariei, a relatat agenţia de ştiri de stat RIA, citată de Reuters.

Potrivit Interfax, MAE rus a afirmat răspunsul Moscovei va fi foarte dur şi dureros pentru Ungaria.

Anunţul autorităţilor ungare vine după ce, la sfârşitul lunii august, noul guvern de la Budapesta a declarat Rusia o „ameninţare" pentru Ungaria, Europa şi ordinea globală, ceea ce a reprezentat o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban.

Ungaria se îndepărtează de Rusia

Această clasificare a apărut într-un document care trasa liniile directoare pentru delegaţia ungară la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban.

În cei 16 ani de putere ai lui Orban, Ungaria a atenuat sau a obstrucţionat sancţiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei şi a purtat campanii de denigrare împotriva Ucrainei, care se apără de o invazie rusă la scară mare din februarie 2022, relata recent dpa. Poziţia Ungariei a atras critici constante din partea Uniunii Europene.

După preluarea puterii, Peter Magyar a anunţat rapid o îndepărtare de politica externă a predecesorului său. Guvernul său de centru-dreapta a permis începerea negocierilor de aderare la UE cu Kievul în iunie, negocieri pe care Orban le respinsese timp de doi ani.