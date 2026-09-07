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Reacția lui Peter Magyar la victoria AfD în Germania: ”Și în 2024 v-ați bucurat că a câștigat Trump. Apoi a venit realitatea”

Stiri externe
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Premierul ungar Peter Magyar îi critică pe cei care sărbătoresc victoria extremei dreapta în Germania, amintindu-le că s-au bucurat la fel de tare și în 2024 când Donald Trump a devenit președintele SUA, ”apoi a venit realitatea”.

autor
Cristian Anton

Premierul ungar Peter Magyar îi critică pe cei care sărbătoresc plin de entuziasm victoria extremei dreapta în landul german Saxonia-Anhalt, amintindu-le că la fel de bucuroși erau și când Donald Trump a devenit președintele SUA, ”apoi a venit realitatea”, scrie Index.

Văd mulți oameni sărbătorind cu entuziasm rezultatele alegerilor regionale din Germania. Totuși, nu cu mult timp în urmă, aceiași oameni vedeau în victoria președintelui Trump o soluție miraculoasă. Apoi a intervenit realitatea: în Ungaria, ungurii sunt cei care decid”, a scris Magyar luni pe pagina sa de Facebook.

Donald Tusk: Doar ”idioții sau trădătorii” din Polonia se bucură de succesul AfD

Partidul de extremă dreapta AfD a obținut o victorie covârșitoare în alegerile de duminică, obținând aproape 44% din voturile exprimate de germanii din landul Saxonia-Anhalt. Liderii populiști și de dreapta din întreaga Europă au felicitat succesul, în timp ce stânga germană a scris despre importanța unui nou început.

Fostul premier maghiar Viktor Orbán și-a exprimat bucuria față de victoria AfD, numind evenimentul „o noapte uriașă pentru Germania și Europa” pe pagina sa de socializare și felicitându-i pe Alice Weidel, Ulrich Siegmund și întreaga AfD.

Pe de altă parte, premierul polonez Donald Tusk s-a declarat ”șocat” și a spus că doar „idioții sau trădătorii” din Polonia sunt bucuroși de succesul AfD.

Planul AfD după victoria din Saxonia-Anhalt. Cum vrea extrema dreaptă să ajungă la putere în toată Germania

Sursa: StirilePROTV

Etichete: peter magyar, reactie, alegeri, extrema dreaptă, germania,

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