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Încă un mare oraș din România va avea tren metropolitan. Detaliul inedit care îl face cu totul special

Stiri Sociale
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Shutterstock

Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), anunţă că, după Braşov, Târgu Mureş, Bucureşti şi Iaşi, Constanţa va avea şi ea tren metropolitan, proiectul fiind aprobat de minister. 

autor
Cristian Anton

Primele etape ale proiectului vizează dezvoltarea prioritară a relaţiilor Constanţa - Cernavodă, Constanţa - Năvodari - Petromidia - Corbu şi Constanţa - Mangalia - 2 Mai, însă, în timp, reţeaua ar urma să fie extinsă etapizat, inclusiv prin valorificarea infrastructurii existente către Aeroportul Mihail Kogălniceanu, scrie News.ro.

"Constanţa intră pe harta trenurilor metropolitane din România! La Ministerul Transporturilor aprobăm încă un proiect important de tren metropolitan: Trenul Metropolitan Constanţa. Este un proiect cu o miză aparte. Liniile principale de cale ferată existente pot deservi direct peste 500.000 de locuitori, adică mai mult de 75% din populaţia întregului judeţ Constanţa", arată Horaţiu Cosma, marţi, într-o postare pe Facebook.

Secretarul de stat afirmă că astfel se valorifică infrastructura feroviară deja existentă, care ar urma să devină o alternativă reală pentru deplasările de zi cu zi: între localităţile judeţului, către municipiul Constanţa, către litoral, zonele industriale, aeroport şi obiective strategice importante.

Printre principalele rute analizate se află Cernavodă - Medgidia - Constanţa - tunelul Palas - Poarta 1 Port Constanţa, precum şi Constanţa - Mangalia - 2 Mai, "un coridor important atât pentru naveta locală, cât şi pentru fluxurile turistice de pe litoral".

Trenul metropolitan din Constanța va avea legătură și cu Aeroportul Kogălniceanu

De asemenea, se au în vedere şi rute precum Constanţa - Ovidiu - Năvodari - Petromidia - Corbu, "o axă metropolitană esenţială care conectează zone rezidenţiale, industriale şi turistice sau o nouă legătură feroviară între Constanţa şi Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, cu rol dual civil-militar, care va asigura conectivitatea aeroportului şi a noii infrastructuri din zonă, inclusiv a bazei militare".

"Nu în ultimul rând, este vorba de ruta Medgidia - Valea Dacilor - Cobadin - Negru Vodă, pentru o mai bună conectare a localităţilor din sud-vestul judeţului şi valorificarea legăturii feroviare transfrontaliere, dar şi de Medgidia - Dorobanţu - Lumina - Năvodari, prin integrarea şi reabilitarea unor infrastructuri feroviare existente sau Eforie Nord - Techirghiol, o legătură rapidă între două dintre cele mai importante staţiuni balneo-climaterice de pe litoral", arată Cosma.

Potrivit acestuia, primele etape ale proiectului au în vedere dezvoltarea prioritară a relaţiilor Constanţa - Cernavodă, Constanţa - Năvodari - Petromidia - Corbu şi Constanţa - Mangalia - 2 Mai.

”Trenul metropolitan trebuie să devină o alternativă reală la mașina personală”

"Proiectul are însă o perspectivă mult mai amplă. În timp, reţeaua poate fi extinsă etapizat, inclusiv prin valorificarea infrastructurii existente către Aeroportul Mihail Kogălniceanu şi dezvoltarea unor noi conexiuni în interiorul judeţului", precizează Cosma.

Oficialul de la Transporturi spune că CFR va interveni pentru eliminarea restricţiilor de viteză, realizarea de reparaţii şi modernizarea infrastructurii feroviare.

În acelaşi timp, autorităţile locale vor putea realiza investiţii care să transforme zonele din jurul gărilor şi punctelor de oprire în adevărate noduri moderne de mobilitate. Este vorba de facilităţi Park& Ride şi Bike& Ride, legături cu transportul public local, trasee pietonale şi pentru biciclete, pasaje pietonale şi rutiere pentru traversarea în siguranţă a căii ferate, modernizarea trecerilor la nivel, peroane moderne, accesibile şi adaptate standardelor europene, staţii de transport public şi spaţii publice moderne, spaţii verzi, soluţii de umbrire şi drenaj urban şi măsuri de eficienţă energetică şi utilizarea energiei din surse regenerabile.

"Trenul metropolitan trebuie să devină o alternativă reală la maşina personală pentru deplasările de zi cu zi. Mai puţin timp pierdut în trafic. Mai puţină poluare. Conexiuni mai rapide între oraşe şi localităţi. Un transport public modern, integrat şi adaptat nevoilor oamenilor. După Braşov, Târgu Mureş, Bucureşti şi Iaşi, facem încă un pas important pentru dezvoltarea trenurilor metropolitane în România. Constanţa are toate premisele pentru ca transportul feroviar să devină una dintre coloanele vertebrale ale mobilităţii judeţene şi metropolitane", spune Horaţiu Cosma.

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Sursa: News.ro

Etichete: proiect, tren metropolitan, constanta,

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