Evaluarea internațională realizată de OCDE indică un declin al performanțelor școlare, într-un context în care tinerii petrec tot mai mult timp pe dispozitive digitale, scrie Reuters.

Testul PISA realizat în 2025 a evaluat 760.000 de adolescenți de 15 ani din 91 de țări. Rezultatele la citire, matematică și științe au fost cele mai slabe de când au început să fie colectate datele, în anul 2000.

Elevii citesc la nivelul celor cu un an mai mici

Potrivit celui mai recent Program pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA), publicat marți de OCDE, nivelul mediu de citire al elevilor a ajuns la cel care, în trecut, era așteptat de la adolescenți cu un an mai mici.

Scorul la citire a coborât de la 501 puncte în 2012 la 466 de puncte anul trecut. Testarea PISA este considerată unul dintre principalii indicatori la nivel mondial pentru evaluarea performanțelor educaționale, iar rezultatele sunt urmărite îndeaproape de guverne și cadre didactice.

„În ceea ce privește citirea, mai mult timp petrecut în fața ecranelor și mai puțin timp dedicat lecturii de plăcere au mers mână în mână cu rezultate mai slabe”, a declarat Mathias Cormann, șeful OCDE, în cadrul unei conferințe de presă.

„Vedem, de asemenea, o lectură tot mai grăbită, elevii parcurgând rapid un text și oferind un răspuns greșit, dat în grabă”, a adăugat acesta.

Studiul arată că rezultatele la citire au scăzut mai accentuat în rândul elevilor proveniți din familii cu o situație materială mai bună.

Declinul nu se limitează la capacitatea de citire. Și performanțele medii ale adolescenților la matematică și științe au ajuns la cele mai scăzute niveluri din acest secol.

La științe, scorul a scăzut de la nivelul de 506 puncte înregistrat în 2009 la 486. În matematică, acesta a coborât de la 502 la 469 de puncte în aceeași perioadă.

Asia de Est domină clasamentul

Asia de Est a fost regiunea cu cele mai bune rezultate în evaluarea PISA. Orașele din China participante la test, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Taiwan au avut cele mai performante sisteme educaționale.

Marea Britanie și Estonia au fost singurele țări din afara regiunii care au intrat în top 10 la citire, matematică și științe.

Raportul nu recomandă interzicerea smartphone-urilor în școli. În schimb, arată că distragerea atenției provocată de dispozitivele digitale este asociată cu rezultate mai slabe la științe în 59 dintre cele 82 de sisteme educaționale analizate.

Mai mult de unul din patru elevi afirmă că dispozitivele digitale îi distrag pe colegi în timpul orelor de științe.

În țările membre OCDE, elevii spun că petrec, în medie, 3,4 ore în fiecare zi lucrătoare folosind dispozitive digitale în scop recreativ. Alte trei ore pe zi sunt petrecute, în medie, în clasă și acasă, pentru activități de învățare.

Dispozitivele digitale pot contribui la îmbunătățirea procesului educațional, însă doar până la un anumit punct, a explicat Cormann. Potrivit acestuia, atunci când utilizarea lor depășește cinci ore pe zi, rezultatele încep să scadă.

Aproape jumătate dintre elevi folosesc chatboturi IA

Un alt element evidențiat de studiul OCDE este utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale. Aproape jumătate dintre elevi folosesc în mod regulat chatboturi IA pentru învățare.

Rezultatele diferă însă în funcție de modul în care sunt folosite aceste instrumente. Elevii care apelează la chatboturi pentru redactarea eseurilor, rezumarea textelor și cercetarea unor subiecte obțin, în general, rezultate cu aproximativ 20 de puncte mai mici la științe.

Diferența este echivalentă cu aproximativ un an de învățare.