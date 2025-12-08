Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”

„Parcă eram în altă lume, în altă viață. Eram într-o poveste, visam și nu voiam să mă mai trezesc”, își amintește Neti Sandu, prezentatoarea Horoscopului de la Știrile PRO TV, primele zile din istoria postului.

Neti a fost acolo încă de la început, în 1995, și spune că lansarea PRO TV a fost o experiență care a redefinit nu doar televiziunea din România, ci și viețile celor care au creat-o.

„Când am venit, ni s-a spus să uităm ce facultăți avem, ce meserii avem și fiecare să pună umărul la treaba asta. Toată lumea era foarte entuziasmată. Așa niște emoții… încât simțeai că ești anesteziat”, povestește ea.

“Mergeam pe stradă și toată lumea mă întreba de câte o zodie”

Primele săptămâni au fost intense, pline de descoperiri.

„După două săptămâni veneau reporterii de prin țară și ne spuneau că toată lumea se uită la Horoscop, toată lumea vorbește despre Neti.

Mie nu-mi venea să cred. Mergeam pe stradă, toată lumea mă întreba de câte o zodie. Treceam pe lângă o stație, lumea adunată acolo vorbea cu mine. Nu eram obișnuită. Nu erai pregătit. Și mereu uitam că ei mă știu de la televizor, și mă gândeam "Dar de unde mă știe omul ăsta pe mine?" își amintește Neti.

“Eram disperată, parcă plecam în Patagonia!”

Anii 2000 au adus și momente memorabile în cariera ei. Vara în care PRO TV a mutat emisiunea de dimineață pe litoral a rămas una dintre cele mai vii amintiri. Timp de două luni, matinalul a fost transmis de la Cap Aurora, unde echipa PRO TV se mutase cu arme și bagaje.

Pentru Neti, vestea că trebuie să stea două luni departe de casă a fost, inițial, o adevărată dramă.

Neti Sandu: “Pe la începutul verii ni s-a spus că trebuie să plecăm la mare și să facem matinalul de acolo. Eu, disperată. Doamne, cum? Că trebuie să stăm două luni să facem matinalul. Nu, că n-am fost niciodată plecată atâta timp. Tocmai fuseseră niște probleme cu tavanul casei și chemasem o firmă să se ocupe să repare. Și am zis că nu, că nu se poate, că nu știu ce.

Am plâns, pur și simplu, de groază că n-o să fac față, că trebuie să stau acolo, parcă plecam în Patagonia...

Și am stat două luni acolo… Dimineața avea loc emisiunea, ne întorceam, luam micul dejun și după aceea plecam la filmări. (…) Era ca ca într-o vacanță, dar era foarte intens, că făceam treabă încontinuu și tocmai asta ne plăcea. Aveam piscină și aveam marea în fața hotelului…

După două luni de zile am plâns că trebuie să vin acasă și nu mi-am dorit o clipă să mă întorc.”

“Toată lumea îmi spune că a crescut cu mine”

După trei decenii pe ecran, Neti Sandu a devenit o prezență familiară pentru generații întregi de români.

„Oamenii au rămas fideli. Toată lumea îmi spune că a crescut cu mine. Indiferent cât sunt de tineri sau de grizonați, îmi spun că ei au crescut cu mine. Mă bucur că n-am venit degeaba. Pentru mine sunt 30 de ani denși”, spune Neti.

Privind în urmă, vorbește cu modestie despre drumul parcurs. „Nu mă gândeam că o să ajung până aici. E foarte departe de ce credeam eu” mărturisește ea.

