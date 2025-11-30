30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore

Ajungem la finalul campaniei noastre de 30 de zile, în care am trecut prin 30 de ani de știri, prin toate momentele care au schimbat România.

Timp de trei decenii, PROTV a fost martorul atent al bucuriilor și tragediilor, al victoriilor și provocărilor, aducând poveștile țării mai aproape de dumneavoastră, telespectatorii noștri care ne-ați fost mereu alături pe acest drum.

Acești 30 de ani nu sunt doar o istorie a știrilor, ci o poveste a unei țări care s-a reinventat, care a învățat, a crescut și a sperat. O călătorie de trei decenii în care fiecare știre a contat, fiecare moment a lăsat urme, iar astăzi ne uităm înapoi cu mândrie, pregătiți să scriem următorul capitol al României împreună.

2025 ne-a arătat un an al transformărilor profunde: alegeri tensionate, decizii politice majore, tragedii și simboluri ale identității naționale, în care România a învățat, a sperat și s-a reinventat iar PROTV a fost din nou acolo să spună totul. Pentru că în România care se schimbă mereu, PROTV rămâne martorul care contează.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

30 de ani de PRO TV. 2023 - Azilele groazei și tragedia de la Crevedia, o fisură morală adâncă în instituțiile statului
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2023 - Azilele groazei și tragedia de la Crevedia, o fisură morală adâncă în instituțiile statului

„30 de ani în 30 de zile” ajunge din ce în ce mai aproape de zilele noastre și de momentele când ne confruntăm cu adevărul.

30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

2022 nu a fost un an ca oricare altul. A fost anul Războiului. Pe 24 februarie, pacea a fost spulberată la granița noastră, forțând România să devină un hub umanitar și un flanc NATO consolidat.

Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni
Stiri actuale
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

Numele lui Nicușor Dan, huiduit îndelung la Alba Iulia, la depunerea coroanei de Ziua Națională
Stiri actuale
Numele lui Nicușor Dan, huiduit îndelung la Alba Iulia, la depunerea coroanei de Ziua Națională

Huiduieli la Alba-Iulia, la momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan. În mijlocul ceremoniilor solemne de Ziua Națională a României la Alba Iulia, un moment oficial s-a transformat în protest public.

Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane
Stiri externe
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

