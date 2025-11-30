30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore

Ajungem la finalul campaniei noastre de 30 de zile, în care am trecut prin 30 de ani de știri, prin toate momentele care au schimbat România.

Timp de trei decenii, PROTV a fost martorul atent al bucuriilor și tragediilor, al victoriilor și provocărilor, aducând poveștile țării mai aproape de dumneavoastră, telespectatorii noștri care ne-ați fost mereu alături pe acest drum.

Acești 30 de ani nu sunt doar o istorie a știrilor, ci o poveste a unei țări care s-a reinventat, care a învățat, a crescut și a sperat. O călătorie de trei decenii în care fiecare știre a contat, fiecare moment a lăsat urme, iar astăzi ne uităm înapoi cu mândrie, pregătiți să scriem următorul capitol al României împreună.

2025 ne-a arătat un an al transformărilor profunde: alegeri tensionate, decizii politice majore, tragedii și simboluri ale identității naționale, în care România a învățat, a sperat și s-a reinventat iar PROTV a fost din nou acolo să spună totul. Pentru că în România care se schimbă mereu, PROTV rămâne martorul care contează.

