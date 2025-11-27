30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen
2022 nu a fost un an ca oricare altul. A fost anul Războiului. Pe 24 februarie, pacea a fost spulberată la granița noastră, forțând România să devină un hub umanitar și un flanc NATO consolidat.
Am plătit scump și încă mai plătim pentru un război care nu e al nostru dar care ne privește direct pentru că ne-a adus amenințarea rusească până la ușă.
Pe de altă parte, am reușit performanța istorică de a scăpa de MCV, dar am fost loviți în final de cinismul care ne-a lăsat pe nedrept în afara Schengen. A fost deci anul frustrării, dar și al solidarității, anul în care am început să trăim cu războiul langă noi, dar am continuat să ne luptăm pentru Europa.
27-11-2025 20:11