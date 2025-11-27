30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

2022 nu a fost un an ca oricare altul. A fost anul Războiului. Pe 24 februarie, pacea a fost spulberată la granița noastră, forțând România să devină un hub umanitar și un flanc NATO consolidat.

Am plătit scump și încă mai plătim pentru un război care nu e al nostru dar care ne privește direct pentru că ne-a adus amenințarea rusească până la ușă.

Pe de altă parte, am reușit performanța istorică de a scăpa de MCV, dar am fost loviți în final de cinismul care ne-a lăsat pe nedrept în afara Schengen. A fost deci anul frustrării, dar și al solidarității, anul în care am început să trăim cu războiul langă noi, dar am continuat să ne luptăm pentru Europa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













