După ce a declarat că a oprit al optulea război în 8 luni, Trump pornește spre Japonia pentru întâlnirea cu împăratul nipon

Donald Trump începe luni o vizită în Japonia, unde se va întâlni cu împăratul nipon și cu prima femeie premier din Țara Soarelui Răsare.

Duminică, liderul de la Casa Albă a avut o zi plină în Malezia, unde a semnat mai multe convenții comerciale și... un tratat de pace, între Thailanda și Cambodgia, în calitate de mediator.

Sunt șanse bune să-și pună semnătura și pe un acord comercial cu China, la întrevederea programată cu Xi Jinping.

În cele 24 de ore petrecute în Malaezia, Donald Trump a semnat - în calitate de mediator - un tratat privind încetarea focului între Thailanda și Cambodgia, după un episod scurt de confruntări armate, în iulie.



Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”După cum știți, aceste este al optulea război pe care administrația mea l-a oprit în doar opt luni. Avem o medie de un război oprit pe lună”.

Trump a declarat că era la golf, în Scoția, și a renunțat la joc pentru a se dedica opririi războiului, sub amenințarea impunerii de taxe vamale.



Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Nu voi uita ziua respectivă (din iulie), fiindcă a fost unul din primele războaie în care m-am implicat. Și mi-a plăcut ce am făcut. N-ar trebui să spun că oprirea conflictelor este un hobby pentru mine, fiindcă lucrurile sunt mult mai serioase de atât, dar să opresc conflicte e ceva la care mă pricep și ceva ce-mi place să fac”.

Acordul - descris de thailandezi drept o „cale către pace” - prevede retragerea armamentului greu din zona disputată de la graniță și crearea unui mecanism pentru monitorizarea armistițiului.



Patricia M. Kim, Fellow, China Center, Brookings Institution: ”Prin implicarea președintelui Trump și prin susținerea acestui acord de pace, regiunea reușește să-l mențină (pe Trump) implicat în zonă și să-i consolideze statutul de mediator”.

După scurtă oprire la Kuala Lumpur, unde a semnat și mai multe acorduri comerciale, inclusiv unele privind minerale rare, Donald Trump a plecat spre Japonia.

Apoi, la mijlocul săptămânii, va merge în Coreea de Sud, unde joi se va întâlni pe președintele Chinei, în cadrul unui summit.

Echipe de negociatori americani și chinezi depun eforturi considerabile pentru ca un acord comercial să fie semnat la această întrevedere.



Scott Bessent, Secretarul american al Trezoreriei: ”Cred că avem cadrul necesar pentru ca cei doi lideri să aibă o întâlnire foarte productivă pentru ambele părți. Și cred că va fi fantastic pentru cetățenii americani, pentru fermierii americani și pentru țara noastră în general”.

China ar urma să mărească importurile de soia din Statele Unite și să reia exporturile de minereuri rare. În schimb, Statele Unite vor amâna pentru 1 an creșterea taxelor vamale de la 30% la 130% pentru importurile chinezești.





Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













