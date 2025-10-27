După ce a declarat că a oprit al optulea război în 8 luni, Trump pornește spre Japonia pentru întâlnirea cu împăratul nipon

Stiri externe
27-10-2025 | 07:44
Trump
Getty Images

Donald Trump începe luni o vizită în Japonia, unde se va întâlni cu împăratul nipon și cu prima femeie premier din Țara Soarelui Răsare.

autor
Știrile PRO TV

Duminică, liderul de la Casa Albă a avut o zi plină în Malezia, unde a semnat mai multe convenții comerciale și... un tratat de pace, între Thailanda și Cambodgia, în calitate de mediator.

Sunt șanse bune să-și pună semnătura și pe un acord comercial cu China, la întrevederea programată cu Xi Jinping.

În cele 24 de ore petrecute în Malaezia, Donald Trump a semnat - în calitate de mediator - un tratat privind încetarea focului între Thailanda și Cambodgia, după un episod scurt de confruntări armate, în iulie.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”După cum știți, aceste este al optulea război pe care administrația mea l-a oprit în doar opt luni. Avem o medie de un război oprit pe lună”.

Trump a declarat că era la golf, în Scoția, și a renunțat la joc pentru a se dedica opririi războiului, sub amenințarea impunerii de taxe vamale.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Nu voi uita ziua respectivă (din iulie), fiindcă a fost unul din primele războaie în care m-am implicat. Și mi-a plăcut ce am făcut. N-ar trebui să spun că oprirea conflictelor este un hobby pentru mine, fiindcă lucrurile sunt mult mai serioase de atât, dar să opresc conflicte e ceva la care mă pricep și ceva ce-mi place să fac”.

Citește și
drone china
Două recorduri mondiale în China: show cu 16.000 de drone sincronizate, controlate de pe un singur calculator

Acordul - descris de thailandezi drept o „cale către pace” - prevede retragerea armamentului greu din zona disputată de la graniță și crearea unui mecanism pentru monitorizarea armistițiului.

Patricia M. Kim, Fellow, China Center, Brookings Institution: ”Prin implicarea președintelui Trump și prin susținerea acestui acord de pace, regiunea reușește să-l mențină (pe Trump) implicat în zonă și să-i consolideze statutul de mediator”.

După scurtă oprire la Kuala Lumpur, unde a semnat și mai multe acorduri comerciale, inclusiv unele privind minerale rare, Donald Trump a plecat spre Japonia.

Apoi, la mijlocul săptămânii, va merge în Coreea de Sud, unde joi se va întâlni pe președintele Chinei, în cadrul unui summit.

Echipe de negociatori americani și chinezi depun eforturi considerabile pentru ca un acord comercial să fie semnat la această întrevedere.

Scott Bessent, Secretarul american al Trezoreriei: ”Cred că avem cadrul necesar pentru ca cei doi lideri să aibă o întâlnire foarte productivă pentru ambele părți. Și cred că va fi fantastic pentru cetățenii americani, pentru fermierii americani și pentru țara noastră în general”.

China ar urma să mărească importurile de soia din Statele Unite și să reia exporturile de minereuri rare. În schimb, Statele Unite vor amâna pentru 1 an creșterea taxelor vamale de la 30% la 130% pentru importurile chinezești.


Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, japonia, Asia, turneu,

Dată publicare: 27-10-2025 07:44

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Două recorduri mondiale în China: show cu 16.000 de drone sincronizate, controlate de pe un singur calculator
Stiri externe
Două recorduri mondiale în China: show cu 16.000 de drone sincronizate, controlate de pe un singur calculator

Un spectacol cu mii de drone și multe artificii, organizat în provincia chineză Hunan, a stabilit două recorduri mondiale.

Kremlinul confirmă: racheta nucleară „Burevestnik” a parcurs 14.000 km. Putin spune că arma este „unică în lume”
Stiri externe
Kremlinul confirmă: racheta nucleară „Burevestnik” a parcurs 14.000 km. Putin spune că arma este „unică în lume”

Vladimir Putin amenință iar cu arma nucleară pentru a-i pune în alertă pe occidentalii care au anunțat noi sancțiuni pentru Rusia.

Inovație la Poșta Olandeză: câinele-robot care livrează pachete ar putea deveni angajat permanent
Stiri externe
Inovație la Poșta Olandeză: câinele-robot care livrează pachete ar putea deveni angajat permanent

Într-un viitor nu foarte îndepărtat, coletele cu marfa comandată ar putea fi transportate de roboți.

Recomandări
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”
Stiri actuale
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Bolojan: ”TVA și alte taxe nu cresc în 2026”. Când va fi ”rezolvată” reforma pensiilor magistraților
Stiri Politice
Bolojan: ”TVA și alte taxe nu cresc în 2026”. Când va fi ”rezolvată” reforma pensiilor magistraților

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi a reafirmat necesitatea continuării reducerilor de cheltuieli pentru menţinerea echilibrelor bugetare.

 

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Octombrie 2025

28:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28