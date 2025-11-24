30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.

A cerut dreptate, după tragedia de la Caracal. Și a redescoperit mândria, când Simona Halep a câștigat Wimbledonul.

A fost anul în care milioane de români din țară și din diaspora au luat atitudine și au votat pentru o schimbare. Dar a fost și anul care ne-a arătat cât de fragil e statul.

Dar și cât de puternici putem fi, când ne pasă. Un an care ne-a pus la încercare. Și care ne-a făcut să credem, din nou, că România poate mai mult.

Un an în care politica românească a atins, probabil, un record absolut de instabilitate guvernamentală.

A fost anul în care coaliția de la putere s-a prăbușit, Justiția a învins, iar voința populară a schimbat complet tabla de șah politică.

