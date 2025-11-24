30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Protv 30 de ani
24-11-2025 | 20:04
×
Codul embed a fost copiat

Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.

autor
Știrile PRO TV

A cerut dreptate, după tragedia de la Caracal. Și a redescoperit mândria, când Simona Halep a câștigat Wimbledonul.

A fost anul în care milioane de români din țară și din diaspora au luat atitudine și au votat pentru o schimbare. Dar a fost și anul care ne-a arătat cât de fragil e statul.

Dar și cât de puternici putem fi, când ne pasă. Un an care ne-a pus la încercare. Și care ne-a făcut să credem, din nou, că România poate mai mult.

Un an în care politica românească a atins, probabil, un record absolut de instabilitate guvernamentală.

Citește și
30 ani Pro TV
30 de ani de PRO TV. 2018 - Anul cu guverne căzute, miniștri schimbați peste noapte și justiție pusă la zid

A fost anul în care coaliția de la putere s-a prăbușit, Justiția a învins, iar voința populară a schimbat complet tabla de șah politică. 

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, Wimbledon, stirile protv, Caracal,

Dată publicare: 24-11-2025 20:03

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 2018 - Anul cu guverne căzute, miniștri schimbați peste noapte și justiție pusă la zid
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2018 - Anul cu guverne căzute, miniștri schimbați peste noapte și justiție pusă la zid

2018 a fost anul în care România a împlinit 100 de ani de la Marea Unire, dar în care pare că am mers înapoi câțiva ani.

30 de ani de PRO TV. 2017 - România s-a trezit și a umplut străzile împotriva Ordonanței 13
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2017 - România s-a trezit și a umplut străzile împotriva Ordonanței 13

Astăzi retrăim un an care a redefinit lupta civică în România: 2017. L-am început cu o preluare de putere totală de către PSD. Iar prețul acestei puteri avea să vină imediat pe nota de plată.

30 de ani de PRO TV. 2016 - Anul de după Colectiv, când România a cerut schimbare, dar s-a întors la vechile obiceiuri
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2016 - Anul de după Colectiv, când România a cerut schimbare, dar s-a întors la vechile obiceiuri

„30 de ani în 30 de zile” ne poartă în 2016. Anul de după cumplita tragedie de la Colectiv a găsit România oscilând între promisiunea schimbării și întoarcerea la vechile reflexe.

Recomandări
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

Cum va arăta buletinul de vot la alegerile parțiale din București. Cine se află pe primele poziții
Alegeri locale 2025
Cum va arăta buletinul de vot la alegerile parțiale din București. Cine se află pe primele poziții

Biroul Electoral a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.

Concluziile ședinței CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea granițelor
Stiri actuale
Concluziile ședinței CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea granițelor

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la Palatul Cotroceni a ajuns la final. Membrii CSAT au stabilit că statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28