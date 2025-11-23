30 de ani de PRO TV. 2018 - Anul cu guverne căzute, miniștri schimbați peste noapte și justiție pusă la zid

2018 a fost anul în care România a împlinit 100 de ani de la Marea Unire, dar în care pare că am mers înapoi câțiva ani.

A fost un an al tensiunilor politice, al protestelor uriașe și al confruntărilor din stradă.

Guverne căzute, miniștri schimbați peste noapte, justiția pusă la zid și o țară care părea că se îndepărtează tot mai mult de Europa.

A fost și anul în care diaspora s-a întors acasă, dar nu în vacanță, ci ca să ceară dreptate.

Anul în care economia a mers cu frâna de mână trasă, din cauza multor măsuri neinspirate ale guvernanților.

Dar peste toate acestea, a fost și anul în care o româncă a ridicat trofeul de la Roland Garros și a arătat lumii că victoria nu vine din noroc, ci din perseverență. În 2018, la un secol de la Unire, România s-a privit în oglindă… și s-a întrebat încotro merge.

