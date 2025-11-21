30 de ani de PRO TV. 2016 - Anul de după Colectiv, când România a cerut schimbare, dar s-a întors la vechile obiceiuri

„30 de ani în 30 de zile” ne poartă în 2016. Anul de după cumplita tragedie de la Colectiv a găsit România oscilând între promisiunea schimbării și întoarcerea la vechile reflexe.

PSD recâștigă puterea, justiția lovește din nou în politicieni, iar strada își cere dreptatea cu o voce tot mai puternică.

În plan extern, lumea întreagă era îngrozită iar de odioase atacuri teroriste la Bruxelles de această dată.

Europa se cutremura și după ce Marea Britanie a decis să se rupă de Uniunea Europeană.

Iar noi ne-am pierdut mari actori dar și o bună parte a populației: natalitatea a ajuns la minime istorice. În acest context, România pare prinsă între două lumi: cea care pleacă și cea care încă mai speră.

