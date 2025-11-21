30 de ani de PRO TV. 2016 - Anul de după Colectiv, când România a cerut schimbare, dar s-a întors la vechile obiceiuri

21-11-2025
„30 de ani în 30 de zile” ne poartă în 2016. Anul de după cumplita tragedie de la Colectiv a găsit România oscilând între promisiunea schimbării și întoarcerea la vechile reflexe.

Știrile PRO TV

PSD recâștigă puterea, justiția lovește din nou în politicieni, iar strada își cere dreptatea cu o voce tot mai puternică.

În plan extern, lumea întreagă era îngrozită iar de odioase atacuri teroriste la Bruxelles de această dată.

Europa se cutremura și după ce Marea Britanie a decis să se rupă de Uniunea Europeană.

Iar noi ne-am pierdut mari actori dar și o bună parte a populației: natalitatea a ajuns la minime istorice. În acest context, România pare prinsă între două lumi: cea care pleacă și cea care încă mai speră.

retro 2015
30 de ani de PRO TV. 2015 - anul în care România a plâns la Colectiv și a manifestat în stradă împotriva corupției

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 21-11-2025 19:54

30 de ani de PRO TV. 2015 - anul în care România a plâns la Colectiv și a manifestat în stradă împotriva corupției
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2015 - anul în care România a plâns la Colectiv și a manifestat în stradă împotriva corupției

Campania noastră de rememorare a trecutului a ajuns în 2015, anul în care România a plâns și s-a trezit. Tragedia din clubul Colectiv a schimbat o generație și a dărâmat un guvern.

30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării

Anul 2014 a adus cu el lecții dure pentru România. Am început cu ierni grele și coduri roșii de viscol, am pierdut oameni în tragedii naturale și am simțit din nou vulnerabilitățile sistemului de intervenție.

30 de ani de PRO TV. 2013 – Anul în care România avea cea mai mare creștere economică și cea mai mică inflație
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2013 – Anul în care România avea cea mai mare creștere economică și cea mai mică inflație

Continuăm incursiunea noastră în trecutul știrilor care ne-au marcat cu anul 2013. Un an în care România s-a trezit mai vie, mai vocală și mai conștientă de forța cetățenilor săi.

