30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.

După euforia anului precedent, România a intrat brutal în recesiune.

Din ianuarie, am simțit pe pielea noastră ce înseamnă austeritatea: șomaj, tăieri de bugete și negocieri disperate pentru un împrumut de 20 de miliarde de euro cu FMI. A fost o luptă pentru supraviețuire.

Dar 2009 a fost și anul în care am demonstrat că ne putem afirma pe harta lumii, chiar și când suntem la pământ. Pe plan internațional, am obținut o victorie geostrategică istorică la Haga împotriva Ucrainei iar cultural, Hertha Müller a adus un Nobel pentru literatura de origine română.

Haosul a culminat însă în acel an. Pentru prima dată după Revoluție, un guvern a fost demis prin moțiune de cenzură, în plină campanie. Și tot pentru prima dată, românii din diaspora au decis noul președinte în urma unor alegeri prezidențiale care au divizat profund societatea.

Trezirea la realitate

Anul 2009 a fost anul trezirii dure la realitate. Criza financiară globală declanșată în toamna lui 2008 a lovit România în plin.

Din ianuarie, recensiunea a devenit oficială. Producția s-a oprit, șomajul a urcat, iar salariile din sectorul public au fost înghețate. Leul tremura. Pentru a supraviețui, Guvernul de Coaliție PDL-PSD a semnat în martie un Acord vital de miliarde de euro cu FMI și Uniunea Europeană. Am primit oxigen, dar prețul a fost austeritatea.

În ciuda problemelor economice interne, România a repurtat două victorii istorice pe plan internațional.

În februarie 2009, la Haga, România a câștigat procesul cu Ucraina privind disputa teritorială din Marea Neagră. Am obținut controlul asupra a 80% din zona disputată, un succes geostrategic enorm care ne-a asigurat resurse și drepturi maritime esențiale.

Apoi, în toamna, scriitoarea de origine română Hertha Müller a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. O recunoaștere absolută a literaturii noastre, un far de speranță într-un an sumbru.

Moartea lui Michael Jackson

Vara însă a adus un moment de doliu mondial. Pe 25 iunie, Michael Jackson, Regele Pop, s-a stins din viață într-un spital din Los Angeles în urma unei intoxicații medicamentoase. Moartea sa a șocat întreaga planetă.

Milioane de fani din întreaga lume au organizat rapid ceremonii de doliu și comemorări spontane în piețe publice, în fața casei sale din Los Angeles și în fața studiourilor de înregistrări. A fost un moment de doliu colectiv global, rar întâlnit în istoria recentă.

În plus, s-a înregistrat o creștere vertiginoasă a vânzărilor de albume și piese digitale. Jackson a devenit, postum, cel mai bine vândut artist al anului 2009 și, pentru o perioadă, vânzările sale au depășit vânzările totale ale întregii industrii muzicale.

Haos politic

Înapoi în țară, politica românească se clătina. În septembrie, Coaliția PDL-PSD s-a rupt definitiv pe fondul disputelor și al crizei.

Pe 13 octombrie, pentru prima dată după Revoluție, un guvern a fost demis prin moțiune de cenzură.

Era guvernul Boc 1 iar plecarea sa a aruncat țara într-un haos guvernamental, chiar în pragul alegerilor prezidențiale.

Cu țara în plină recesiune și fără un guvern deplin, am intrat în campania electorală.

Alegerile Prezidențiale din noiembrie și decembrie au polarizat societatea. Turul II dintre Traian Băsescu și Mircea Geoană a fost unul dintre cele mai contestate scrutine de după Revoluție.

Rezultatul strâns i-a făcut pe ambii candidați să își revendice victoria.



Alex Dima, corespondent ȘtirileProTV: "Am fost acolo, am transmis în acea seară cu Mihela dragostea mea de la sediul PSD, pe la ora 8 când a început pe surse să se afle că Mircea Geoana este în faţa lui Traian Băsescu curtea partidului era goală.

În câteva minute s-a umplut, oameni veniţi cu flori, coroane de flori, torturi şi-atunci mi-am dat seama încă o dată de oportunişti, de fripturişti veniţi să-l proslăvească pe noul lider al ţării. Și-au luat tzeapă".



Tot atunci, românii s-au pronunțat în proporție covârșitoare pentru un parlament unicameral cu doar 300 de parlamentari.

Rezultatul referendumului organizat odată cu prezidențialele nu a mai fost însă luat în seamă nici până astăzi.

Fenomenul ”INNA”

Tot în 2009, o tânără firavă și necunoscută de la Neptun, cucerea lumea întreagă cu o piesă cum nu se mai auzise până atunci în România.

Inna ajungea în toate topurile muzicale din lume cu single-ul HOT care i-a deschis astfel drumul spre o carieră internațională ce continuă și astăzi.

Între timp în țară am încheiat anul cu Emil Boc reînvestit la conducerea unui nou Guvern minoritar, gata să implementeze măsurile drastice cerute de FMI.



Alex Dima: "Este un an cu multe schimbări politice. Noi românii în 30 şi ceva de ani de la Revoluţie am avut 20 de premieri asta vorbeşte despre cât de instabili suntem din punct de vedere politic".

2009 a fost un an brutal. Am pierdut iluzia bogăției obținută cu ușurință, dar am câștigat o lecție dură despre supraviețuire, negociere internațională și puterea unui vot.

