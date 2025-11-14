30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Protv 30 de ani
14-11-2025 | 19:50
×
Codul embed a fost copiat

Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.

autor
PRO TV

După euforia anului precedent, România a intrat brutal în recesiune.

Din ianuarie, am simțit pe pielea noastră ce înseamnă austeritatea: șomaj, tăieri de bugete și negocieri disperate pentru un împrumut de 20 de miliarde de euro cu FMI. A fost o luptă pentru supraviețuire.

Dar 2009 a fost și anul în care am demonstrat că ne putem afirma pe harta lumii, chiar și când suntem la pământ. Pe plan internațional, am obținut o victorie geostrategică istorică la Haga împotriva Ucrainei iar cultural, Hertha Müller a adus un Nobel pentru literatura de origine română.

Haosul a culminat însă în acel an. Pentru prima dată după Revoluție, un guvern a fost demis prin moțiune de cenzură, în plină campanie. Și tot pentru prima dată, românii din diaspora au decis noul președinte în urma unor alegeri prezidențiale care au divizat profund societatea.

Citește și
Finante
30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire

Trezirea la realitate

 

Anul 2009 a fost anul trezirii dure la realitate. Criza financiară globală declanșată în toamna lui 2008 a lovit România în plin.

Din ianuarie, recensiunea a devenit oficială. Producția s-a oprit, șomajul a urcat, iar salariile din sectorul public au fost înghețate. Leul tremura. Pentru a supraviețui, Guvernul de Coaliție PDL-PSD a semnat în martie un Acord vital de miliarde de euro cu FMI și Uniunea Europeană. Am primit oxigen, dar prețul a fost austeritatea.

În ciuda problemelor economice interne, România a repurtat două victorii istorice pe plan internațional.

În februarie 2009, la Haga, România a câștigat procesul cu Ucraina privind disputa teritorială din Marea Neagră. Am obținut controlul asupra a 80% din zona disputată, un succes geostrategic enorm care ne-a asigurat resurse și drepturi maritime esențiale.

Apoi, în toamna, scriitoarea de origine română Hertha Müller a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. O recunoaștere absolută a literaturii noastre, un far de speranță într-un an sumbru.

Moartea lui Michael Jackson

 

Vara însă a adus un moment de doliu mondial. Pe 25 iunie, Michael Jackson, Regele Pop, s-a stins din viață într-un spital din Los Angeles în urma unei intoxicații medicamentoase. Moartea sa a șocat întreaga planetă.

Milioane de fani din întreaga lume au organizat rapid ceremonii de doliu și comemorări spontane în piețe publice, în fața casei sale din Los Angeles și în fața studiourilor de înregistrări. A fost un moment de doliu colectiv global, rar întâlnit în istoria recentă.

În plus, s-a înregistrat o creștere vertiginoasă a vânzărilor de albume și piese digitale. Jackson a devenit, postum, cel mai bine vândut artist al anului 2009 și, pentru o perioadă, vânzările sale au depășit vânzările totale ale întregii industrii muzicale.

Haos politic

 

Înapoi în țară, politica românească se clătina. În septembrie, Coaliția PDL-PSD s-a rupt definitiv pe fondul disputelor și al crizei.

Pe 13 octombrie, pentru prima dată după Revoluție, un guvern a fost demis prin moțiune de cenzură.

Era guvernul Boc 1 iar plecarea sa a aruncat țara într-un haos guvernamental, chiar în pragul alegerilor prezidențiale.

Cu țara în plină recesiune și fără un guvern deplin, am intrat în campania electorală.

Alegerile Prezidențiale din noiembrie și decembrie au polarizat societatea. Turul II dintre Traian Băsescu și Mircea Geoană a fost unul dintre cele mai contestate scrutine de după Revoluție.

Rezultatul strâns i-a făcut pe ambii candidați să își revendice victoria.

Alex Dima, corespondent ȘtirileProTV: "Am fost acolo, am transmis în acea seară cu Mihela dragostea mea de la sediul PSD, pe la ora 8 când a început pe surse să se afle că Mircea Geoana este în faţa lui Traian Băsescu curtea partidului era goală.

În câteva minute s-a umplut, oameni veniţi cu flori, coroane de flori, torturi şi-atunci mi-am dat seama încă o dată de oportunişti, de fripturişti veniţi să-l proslăvească pe noul lider al ţării. Și-au luat tzeapă".

Tot atunci, românii s-au pronunțat în proporție covârșitoare pentru un parlament unicameral cu doar 300 de parlamentari.

Rezultatul referendumului organizat odată cu prezidențialele nu a mai fost însă luat în seamă nici până astăzi.

Fenomenul ”INNA”

 

Tot în 2009, o tânără firavă și necunoscută de la Neptun, cucerea lumea întreagă cu o piesă cum nu se mai auzise până atunci în România.

Inna ajungea în toate topurile muzicale din lume cu single-ul HOT care i-a deschis astfel drumul spre o carieră internațională ce continuă și astăzi.

Între timp în țară am încheiat anul cu Emil Boc reînvestit la conducerea unui nou Guvern minoritar, gata să implementeze măsurile drastice cerute de FMI.

Alex Dima: "Este un an cu multe schimbări politice. Noi românii în 30 şi ceva de ani de la Revoluţie am avut 20 de premieri asta vorbeşte despre cât de instabili suntem din punct de vedere politic".

2009 a fost un an brutal. Am pierdut iluzia bogăției obținută cu ușurință, dar am câștigat o lecție dură despre supraviețuire, negociere internațională și puterea unui vot.

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, Mircea Geoana, emil boc, criza economica, traian basescu, www.stirileprotv.ro,

Dată publicare: 14-11-2025 19:49

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul în care România a crezut că poate zbura: 2008.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

Recomandări
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
Stiri actuale
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul MAE, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Stiri actuale
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București

Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”
Stiri Politice
Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”

Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Noiembrie 2025

53:55

Alt Text!
La Măruță
14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28