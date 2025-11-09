30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

Protv 30 de ani
09-11-2025 | 19:40
×
Codul embed a fost copiat

Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.

autor
Stirileprotv

E anul în care intrăm în NATO și credem, pentru prima dată, că suntem parte din lumea bună.

Dar 2004 este și anul în care ne lovesc tragedii care ne lasă fără aer: explozia de la Mihăilești, atentatele de la Madrid sau tsunamiul devastator din Asia.

Dar toate acestea nu ne-au doborât, dimpotrivă. România a continuat să își schimbe destinul și a început să creadă că se poate.

Cel mai puternic uragan din acest an, a lovit Jamaica. Cel puțin șapte oameni au murit

Sursa: Pro TV

Etichete: NATO, protv, stirile protv, mihailesti,

Dată publicare: 09-11-2025 19:40

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

30 de ani de PRO TV. 2001 - Atacul asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie care a schimbat lumea
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2001 - Atacul asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie care a schimbat lumea

Campania „30 de ani în 30 de zile” vă aduce anul în care lumea s-a schimbat pentru totdeauna: 2001. Un început de mileniu plin de speranță, o lume care părea să descopere puterea tehnologiei, internetul, viteza și brusc, frica.

Recomandări
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”
Romania, te iubesc!
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”

„Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea I. Mergem în Finlanda să vedem cum se pregătește țara din NATO cu cea mai lungă graniță terestră cu Rusia.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

Consilierul prezidențial Radu Burnete: România se poate opune vânzării Lukoil din țara noastră
Stiri Sociale
Consilierul prezidențial Radu Burnete: România se poate opune vânzării Lukoil din țara noastră

Statul român are drept de veto, deci se poate opune vânzării companiei Lukoil din România, a declarat consilierul prezidențial Radu Burnete.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 09 Noiembrie 2025

02:13:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28