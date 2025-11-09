30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.

E anul în care intrăm în NATO și credem, pentru prima dată, că suntem parte din lumea bună.

Dar 2004 este și anul în care ne lovesc tragedii care ne lasă fără aer: explozia de la Mihăilești, atentatele de la Madrid sau tsunamiul devastator din Asia.

Dar toate acestea nu ne-au doborât, dimpotrivă. România a continuat să își schimbe destinul și a început să creadă că se poate.

