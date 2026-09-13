Alternativa pentru Germania (AfD), o formațiune anti-imigranți și pro-rusă, a obținut săptămâna trecută aproape 44% din voturi în Saxonia-Anhalt, unul dintre bastioanele sale din fosta Germanie de Est, și încearcă acum să formeze primul guvern regional de extremă dreaptă din Germania de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit News.ro.

Aproximativ 150.000 de manifestanți au defilat în marile orașe germane, printre care capitala Berlin, Hamburg și München, la inițiativa „Prüf”, o campanie națională care pledează pentru interzicerea partidului AfD, au afirmat organizatorii.

Manifestanții au fluturat pancarte cu mesaje

Manifestanții fluturau pancarte cu mesajele „Interziceți AfD acum” sau „Democrația nu are nevoie de alternative”.

„O mare parte a societății civile iese în stradă pentru a împiedica dușmanii Constituției, partidul AfD din Saxonia-Anhalt, să ajungă la putere”, a declarat Christoph Bautz, directorul grupului de campanie Campact, care a participat la manifestații.

Ascensiunea partidului AfD îngrijorează o parte a populației, care consideră că Germania are o responsabilitate specială din cauza trecutului său nazist. Se înmulțesc apelurile ca partidele tradiționale să solicite interzicerea partidului, dar opiniile cu privire la oportunitatea unei proceduri de interzicere a AfD sunt divergente.

La Berlin – unde a avut loc o contra-manifestație a AfD în prezența Kristinei Brinker, capul de listă al partidului pentru alegerile municipale din 20 septembrie din capitală – mii de persoane au ieșit în stradă în cadrul mai multor manifestații, potrivit Poliției.

Potrivit Campact, aproximativ 25.000 de manifestanți au defilat la Hamburg și 12.000 la München.