Echipele de salvare indoneziene au lansat o operațiune de căutare, scrie news.ro.

Biroul de Căutare și Salvare din Banjarmasin, capitala provinciei Kalimantan de Sud, a declarat că a primit o sesizare conform căreia nava „Virgo Transport 8” a suferit o defecțiune a sistemului de comunicații în timp ce se îndrepta spre orașul Banjarmasin din Surabaya, al doilea oraș ca mărime din Indonezia, situat în provincia Java de Est.

Informațiile inițiale indicau că ultima poziție cunoscută a navei era în Marea Java, la aproximativ 148 de kilometri (92 de mile) de un debarcader din Banjarmasin.

Nu au existat rapoarte imediate privind eventuale victime.

Echipele de salvare au fost trimise în zonă

Arianto Ardi, șeful operațiunilor din cadrul agenției de salvare din Banjarmasin, a confirmat pierderea contactului cu nava și a declarat că personalul de salvare a fost trimis în zonă.

„Am înființat un post de operațiuni la Trisakti”, a spus Arianto.

Autoritățile au declarat că operatorul navei a raportat incidentul după ce a primit informații conform cărora nava s-a confruntat cu condiții meteorologice nefavorabile.