Structura impunătoare a ieșit la iveală în timpul construcției unui nou ansamblu rezidențial, iar acum arheologii, nedumeriți, încearcă să descifreze ce scop ar fi putut avea - notează Associated Press.

Întrebarea pe care și-o pun acești arheologi de la Muzeul Aquincum din Budapesta este: cum au reușit ruinele unei clădiri atât de mari să rămână ascunse atât de mult timp?

Până în prezent, ei nu pot decât să speculeze cu privire la funcția acestei vaste structuri din epoca romană.

„Dacă ne uităm doar la planul clădirii, ipotezele noastre pot merge în mai multe direcții diferite”, spune Gergely Kostyál, arheologul șef al Muzeului Aquincum.

Aceasta a fost descoperită pe locul unuia dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale din Budapesta, unde se afla odinioară fosta distilerie Óbuda.

Se consideră că această clădire din epoca romană are o importanță deosebită și este intactă în proporție de aproximativ 40%, în ciuda faptului că oamenii locuiesc în această zonă de aproape două milenii.

Săpăturile au scos la iveală o clădire lungă și îngustă, despre care se presupune că are o lungime de câteva sute de metri.

Aceasta se încheie cu o structură poligonală, asemănătoare unui turn.

Potrivit arheologilor de la muzeu, descoperirea ar putea fi interesantă și pentru comunitatea științifică internațională.

În prima fază a săpăturilor, desfășurată din martie până la sfârșitul lunii mai a acestui an, secțiunile descoperite au fost îngropate din nou pentru a proteja zidurile.

O fotografie aeriană arată clar că două ziduri lungi și drepte, coridorul, erau atașate de „turn” pe o parte.

Clădirea îngustă se vede întinzându-se paralel cu Dunărea, cu structura poligonală asemănătoare unui turn situată la nord.

Extinderea sa spre sud rămâne încă necunoscută.

Unele secțiuni ale zidului sunt la fel de înalte ca o persoană – o priveliște remarcabilă în Ungaria, unde majoritatea ruinelor romane nu depășesc înălțimea genunchilor.

„Probabil că am descoperit o clădire publică. Sunt sigur că nu a fost o casă privată. Se poate deduce doar din dimensiunile sale că a avut o funcție publică. De asemenea, este cert că soldații staționați aici au construit-o”, spune Kostyál.

Orașul antic Aquincum se află în partea de nord a actualului Budapesta.

Situl de cinci hectare al fostei distilerii Óbuda se întinde peste cartierul nord-estic al orașului militar Aquincum și la periferia sa nordică.

În vara anului 2017 a fost efectuată o săpătură de probă pentru a evalua importanța arheologică a sitului.

Constatările preliminare au relevat că structura ar fi putut fi construită la sfârșitul secolului al III-lea sau în cursul secolului al IV-lea d.Hr.

„Pe baza calității construcției, putem concluziona, de asemenea, că a fost vorba de un proiect de construcție militară. Ceea ce nu este surprinzător, având în vedere că, în perioada romană târzie, doar armata putea întreprinde un proiect de construcție de această amploare”, spune Tibor Budai Balogh, un alt arheolog de la Muzeul Aquincum.

Romanii au întărit zidurile atât ale coridorului, cât și ale turnului din exterior cu stâlpi.

Măiestria unităților de construcție ale armatei romane se recunoaște în proiectarea profesională a structurilor.

Kostyál afirmă însă că nu crede că este vorba de o fortificație militară.

„Trebuie să excludem cu siguranță posibilitatea ca aceasta să fi fost o fortăreață, deoarece zidurile sunt prea subțiri pentru asta. Zidurile cu o lățime de 65 cm nu sunt suficiente pentru o fortificație. Erau prea subțiri chiar și pe vremea aceea”, spune el.

”Această clădire nu apare pe nicio hartă sau schiță din acea perioadă”

Potrivit arheologilor, fortificațiile romane timpurii aveau adesea ziduri cu o lățime de 1,5 metri, iar aceștia citează exemple de fortărețe legionare romane târzii de la frontierele imperiului din secolele al III-lea și al IV-lea, care aveau ziduri cu o lățime de trei metri și jumătate.

Kostyál afirmă: „Este, de asemenea, interesant faptul că această clădire nu apare pe nicio hartă sau schiță din acea perioadă. Am verificat toate cele trei hărți militare disponibile și nu figura pe niciuna dintre ele. Dar, având în vedere că aceste ziduri erau atât de înalte, în opinia mea, ele trebuie să fi rămas la suprafață, chiar și la ceva timp după epoca romană. Așadar, într-un fel sau altul, trebuie să fi fost vizibile și mai târziu. Însă nu avem nicio mențiune scrisă despre ele.”

Autoritățile orașului au decis deja că situl va beneficia de protecție arheologică, astfel încât să poată fi conservat pentru viitor.

Hărțile orașelor antice s-au deteriorat de mult, așa că fiecare element descoperit în urma săpăturilor este ca o piesă dintr-un puzzle uriaș.

Cercetările pot avea loc doar acolo unde structura capitalei maghiare este incompletă sau fragmentată de noi proiecte de dezvoltare, precum proiectul imobiliar „Waterfront City” de pe locul fostei distilerii Óbuda.

Cercetările efectuate pe acest teren îi vor ajuta pe arheologi să adauge încă un pătrat pe harta orașului Aquincum.